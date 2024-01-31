سعیده حسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای تجسمی استان نمایشگاه تجسم هنر را از سری برنامه‌های جشنواره هنرهای تجسمی فجر بوشهر برگزار می‌کنند.

وی بیان کرد: این نمایشگاه در آئینی ساعت ۱۰ روز شنبه ۱۴ بهمن‌ماه جاری افتتاح و تا چهارشنبه ۱۸ ادامه خواهد داشت.

حسنی اظهار کرد: ۴۰ اثر هنری از هنرمندان سراسر استان در نمایشگاه "تجسم هنر بوشهر " در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: نمایشگاه تجسم هنر بوشهر در دو نوبت صبح از ۱۰ الی ۱۲ و بعدازظهر ساعت ۱۶ الی ۲۱ پذیرای علاقه‌مندان، هنردوستان و عموم مردم است.

حسنی اضافه کرد: ۲ کارگاه آموزشی با عنوان «نقاشی مدرن» و «باغ چوبی» به ترتیب با حضور مریم خلیفه و نرگس نیک فرجام نیز در برپایی نمایشگاه برگزار می‌شود.

دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر استان بوشهر و عضو انجمن هنرهای تجسمی استان عنوان کرد: شناسایی استعدادها و ظرفیت‌های جوان و نوجوان و تشویق به فعالیت در حوزه هنرهای تجسمی هدف اصلی در برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر با عنوان تجسم هنر بوشهر است.