عزت اللهی: برای بازی با ژاپن همه ما «مهدی طارمی» هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در مرحله یک هشتم نهایی جام ملتهای آسیا در یکی دیدار سخت و نفس گیر پس از تساوی یک به یک در وقتهای قانونی و اضافه، در ضربات پنالتی با درخشش علیرضا بیرانوند با نتیجه ۵ بر ۳ از سد تیم فوتبال سوریه عبور کند و به مرحله یک چهارم نهایی برسد.
سعید عزت اللهی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در پایان این دیدار در کنفرانس خبری شرکت کرد و گفت: بازی خوبی بود و همانطور که آقای قلعه نویی گفتند از لحاظ نظم تیمی خوب بودیم و توانستیم موقعیتهای زیادی خلق کنیم. فوتبال قابل پیشبینی نیست و در روزی که توپها ما وارد دروازه نشد چالش بزرگی برایمان ایجاد شد اما از همه بچهها تشکر میکنم و مثل برادر تا آخرین لحظه جنگیدند و خداوند مزد زحمات آنها را داد. بازی امروز نشان داد برای رسیدن به مراحل بالاتر باید ریاضت بکشیم. این اتفاق باعث شد ما به هم نزدیک تر بشویم و در دیدار برابر ژاپن به ما کمک خواهد کرد.
وی گفت: در ضربات پنالتی موفق شدیم به مرحله بعد صعود کنیم و از علیرضا بیرانوند تشکر میکنیم. در مواقعی که برای استراحت به کنار زمین میآمدیم همه بازیکنان و کادر فنی تلاش میکردند به بازیکنان داخل زمین کمک کنند که به بهترین شکل در زمین بجنگند. همدلی که ر این دیدار شکل گرفت در مراحل بعدی به ما کمک خواهد کرد.
او در خصوص تأثیر حضور امید ابراهیمی و تأثیر آن بر انتخابش به عنوان بهترین بازیکن زمین گفت: همه تغییرات تاکتیکی تحت اختیار سرمربی تیم است و ایشان در این لحظه از بازی تصمیم گرفتند چنین تعویضی را انجام دهند. برای من کسب عناوین فردی اهمیت ندارم و مساله مهم این است که براهم هم تلاش کنیم. من از تک تک بچهها تشکر میکنم.
وی در مورد اخراج مهدی طارمی و اشکهای او گفت: مهدی قبل از هرکسی خودش ناراحت بود اما چنین اخراجی برای هر کدام از ما پیش آمده است. مهدی در آن لحظه برای دفاع کردن برگشته بود. به عقیده من کارت زرد اول او درست نبود. اما ما در حال حاضر ۲۶ مهدی طارمی در تیم ملی داریم و مطمئن باشید همه ما میجنگیم تا به مرحله بعد صعود کنیم و بتوانیم یک تیم کامل را در مرحله نیمه نهایی داشته باشیم.
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