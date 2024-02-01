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۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۹

جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا- قطر

واکنش رسانه‌های هلندی به حضور جهانبخش و صعود تیم ملی

واکنش رسانه‌های هلندی به حضور جهانبخش و صعود تیم ملی

رسانه‌های نزدیک به باشگاه فاینورد پس از صعود تیم ملی ایران به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های ۲۰۲۳ و تقابل جهانبخش و «آیاسه اوئدا» ژاپنی در مرحله یک چهارم نهایی واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در یک دیدار سخت و نزدیک پس از تساوی یک به یک با سوریه در ضربات پنالتی این تیم را شکست دهد و به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کند. حریف ایران در مرحله یک چهارم نهایی تیم ژاپن خواهد بود.

علیرضا جهانبخش که در تیم فوتبال فاینورد هلند حضور دارد در این دیدار از ابتدا در ترکیب تیم ملی ایران حضور داشت و ۷۴ دقیقه بازی کرد. رسانه‌های نزدیک به باشگاه فاینورد پس از این دیدار به صعود تیم ملی ایران و تقابل جهانبخش و «آیاسه اوئدا» ژاپنی در مرحله یک چهارم نهایی واکنش نشان دادند. این بازکنان هر دو عضو تیم فاینورد هستند.

پایگاه خبری «fr010» نوشت: جام ملت‌های آسیا هنوز برای آیاسه اوئدا و برای علیرضا جهانبخش تمام نشده است و هر دو بازیکن در مرحله یک هشتم با تیم ملی کشورشان پیروز شدند و حالا در یک چهارم نهایی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

رسانه «fr12» هلند هم نوشت: ایران و علیرضا جهانبخش با برتری برای سوریه به مصاف آیاسه اوئدا در تیم ژاپن خواهد رفت.

رسانه Voetbal International هم نوشت: ایران برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی با چالش و دشواری فراوانی مواجه شد و در این مرحله شاهد تقابل علیرضا جهانبخش و آیاسه اوئدا خواهیم بود.

واکنش رسانه‌های هلندی به حضور جهانبخش و صعود تیم ملی

کد مطلب 6011109

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    نظرات

    • RO ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      2 13
      پاسخ
      جهانبخش به چه درد میخوره خیلی کنده نمیتونه حتی راه بره قلی زاده تکنیکی باید بجاش باهش

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