نقش «خارگ» در پیروزی انقلاب/ از بستن شیرهای نفت تا قطع صادرات

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حامد عرب زاده: خارگ جزیره‌ای کوچک بر پهنای خلیج فارس است؛ سرزمینی که هنوز آوازه مقاومت و مردانگی مردمانش در هشت سال دفاع مقدس، زبانزد مردم کشور است.

جزیره خارگ چه در دوران انقلاب اسلامی و چه در دوران دفاع مقدس و بعد از آن نقش مهم و برجسته‌ای داشته است.

در آستانه انقلاب اسلامی گروه‌های انقلابی در خارگ شامل همه اقشار بودند؛ شهید شکراله آباش، شهید درودگاهی، شهید عباس رنجبر از فعالان زمان مبارزه بودند اما فعالیت بازاریان در نوع خود اهمیت بسیاری داشته است چرا که آنها با شجاعت بسیار، اعلامیه‌های امام را به همراه اجناس سفارش داده خود، به صورت پنهانی به خارگ وارد می‌کردند.

جزیره خارگ با حضور روحانیونی همچون آیت‌الله جنتی، مکارم شیرازی، مروی و دیگر علمای برجسته کشوری و تلاش آنان برای بیداری مردم، موفق به ضربه بزرگی بر پیکره نظام شاهنشاهی و زمینه ساز پیروزی بزرگی برای انقلاب شد.

خارگی‌ها با بستن شیرهای نفت بر روی نفتکش‌های اسرائیلی و آمریکایی و قطع صادرات نفت و در نتیجه فلج کردن اقتصاد رژیم نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کردند.

ماجرای بستن شیرهای نفت

حسین رنجبر از فعالان انقلابی جزیره خارگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آن زمان همه افراد انقلابی را پس از دستگیری به آبادان انتقال می‌دادند و شکنجه‌ها در آنجا نیز صورت می‌گرفت. حتی در روز تجمع مردم مقابل سینما صدف، نیروهای ساواک و نیروی دریایی به سمت مردم تیراندازی می‌کردند.

وی افزود: جوانان انقلابی خارگ هر شب مشغول نوشتن شعار بودند و لحظه‌ای از تلاش برای پیروزی انقلاب اسلامی دست نمی‌کشیدند. ۲ ماه مانده به فروریختن نظام ستمشاهی، به دستور امام، بعضی از برادران شرکت نفتی از بارگیری کشتی‌های نفتی ممانعت کردند و شیرهای نفت را بستند. با بسته شدن اسکله صادرات نفت، گام بلندی در پیروزی انقلاب برداشته شد.

شکست برنامه‌های رژیم پهلوی در خارگ

یکی از بومیان قدیمی جزیره خارگ نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اهمیت خارگ برای رژیم پهلوی بسیار زیاد بود و این اهمیت به گونه‌ای بود که صادرات نفت ایران، معمولاً در فصول زمستان و بهار، سالی یک یا ۲ بار بازدید می‌شد.

یکی از عوامل اصلی و مهم پیروزی انقلاب، بستن شیرهای نفت بر روی کشتی‌های اسرائیلی و آمریکایی و قطع صادرات نفت در این جزیره و در نتیجه شکست اقتصادی شاه بود محمود کرمی خاطرنشان کرد: ۲ منطقه شاه‌نشین هم در جزیره خارگ برای این امر ساخته شد که در حال حاضر یکی از آن‌ها، همان ساختمان ملی نفتکش فعلی است.

وی با اشاره به تدابیر شدید امنیتی در خارگ افزود: سرهنگ صدارت، مسؤول ساواک بازار تهران بود و به واسطه اهمیتی که بازار و اتصال بازاریان و حمایت‌های آنان از امام داشت، او را در بازار گماشته بودند.

کرمی بیان کرد: وقتی دیدند خارگ برای آن‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است، صدارت را به این جزیره فرستادند.

وی یادآور شد: مردم به بهانه دهه محرم، از افرادی همچون آیت‌الله جنتی، آیت الله مروی، آیت الله مکارم و افرادی دیگر دعوت می‌کردند و این افراد، تفکرات امام را رواج می‌دادند و با وجود اینکه قوی‌ترین فرد را برای ساواک این منطقه انتخاب کردند، اما موفق به جمع کردن برنامه‌ها نشدند.

کرمی با بیان اینکه حضور همافران در رکاب امام را همه به عنوان عامل اصلی پیروزی انقلاب تلقی می‌کنند، گفت: شاید این عامل مهم بود اما یکی از عوامل اصلی و مهم پیروزی انقلاب، بستن شیرهای نفت بر روی کشتی‌های اسرائیلی و آمریکایی و قطع صادرات نفت در این جزیره و در نتیجه شکست اقتصادی رژیم پهلوی بود.

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نقش نفتی‌ها در دوران انقلاب

محمد احمدی از بازنشستگان وزارت نفت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارکنان پرتلاش صنعت نفت با اقدامات شایسته و تأثیر گذار خود در اوایل شکل‌گیری انقلاب، سرنوشت‌ساز بودند و با گذشت زمان ابعاد این حرکت عظیم نمایان شد.

وی افزود: همراهی صنعت نفت ایران با انقلاب اسلامی، معادلات کشورهای غربی را بر هم زد و در زمانی کوتاه نه تنها صدور نفت به این کشورها کاهش یافت و سپس قطع شد بلکه خارج شدن ایران از گردونه تولید نفت به افزایش شدید بهای آن در جهان انجامید.

احمدی تصریح کرد: کارکنان صنعت نفت، بارها ثابت کرده اند که در هر شرایطی دست از تلاش و فداکاری برنمی دارند و این فداکاری را در مقابله با رژیم طاغوت و پشتیبانی از رهبر انقلاب به منصه ظهور رساندند.

وی گفت: اعتصاب کارکنان صنعت نفت به ویژه کارکنان پالایشگاه آبادان به فرمان امام خمینی (ره) بود و موجب قطع تولید روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت در آبادان و سپس در جزیره خارگ شد.

احمدی اضافه کرد: در روزهای میانی پاییز ۵۷ بود که دولت برای خنثی کردن اعتصاب دست به اقدامی عجیب زد و با دعوت از بازنشستگان و به کارگیری نظامیان، قصد داشت تولید نفت خام را از سر گیرد، اما این تاکتیک دولت کارگر واقع نشد و تنها نتیجه آن بود که بخش‌هایی از تأسیسات به واسطه عدم آشنایی نظامیان با نحوه کار آنها دچار آسیب و از کار افتادگی شد.

احمدی خاطر نشان کرد: سرانجام یک روز قبل از سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۱ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ رئیس دولت موقت در اجتماع کارکنان صنعت نفت، پایان اعتصاب در صنعت نفت را اعلام کرد.

وی افزود: در پی فرمان امام خمینی در مورد شکستن اعتصابات، اجتماعی در مقابل سازمان مرکزی شرکت سهامی خاص خدمات تشکیل شد و در این اجتماع، نمایندگان کارکنان صنعت نفت اعلام کردند که در اجرای فرمان امام از این ساعت همگی در سر کار خود حاضر خواهند شد و به سرعت اقدامات تعمیراتی، حفظ و حراست، و آماده کردن تأسیسات برای صدور نفت را از سر می‌گیرند.

احمدی ادامه داد: نمایندگان کارکنان گفتند: «هرگاه امام فرمان صادر نمایند شیرهای نفت برای صدور نفت به خارج از کشور باز خواهد شد و همه کارکنان صنعت نفت تا صدور این فرمان آماده خواهند بود.»