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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۲۲

تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون کتبی حفظ قرآن طلاب

تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون کتبی حفظ قرآن طلاب

زمان آزمون کتبی حفظ قرآن کریم در سامانه سیما برای طلاب حافظ قرآن تا ساعت ۸ روز شنبه ۱۴ دی‌ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به موافقت دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر پرداخت شهریه به طلاب حافظ و با توجه به اینکه شرط اختصاص شهریه، شرکت طلاب در آزمون‌های سالانه حفظ قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه است فرآیند شناسایی طلاب مشمول، در دستور کار معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه قرار گرفته است.

برهمین اساس آزمون کتبی حفظ قرآن کریم ویژه طلاب حافظ قرآن کریم هرساله برگزار می‌شود تا این طلاب شناسایی شوند. لذا مهلت ثبت‌نام طلاب در سامانه سیما، تا ساعت ۸ روز شنبه ۱۴ دی‌ماه تمدید شده است.

طلاب، اساتید و مبلغان فعال، برای شرکت در آزمون کتبی باید از طریق پایگاه کوثرنت، وارد سامانه سیما شده و در آزمون شرکت کنند. این آزمون به‌طور سالانه و بر اساس مصوبه شورای عالی حوزه‌های علمیه مبنی بر ارج نهادن به تلاش طلاب حافظ قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه برگزار می‌شود.

براساس این طرح به طلابی که در آزمون کتبی قرآن کریم و آزمون شفاهی حفظ در عرصه قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه حائز امتیاز لازم شوند، حفظ بیشتر از ۵ جز شهریه ماهانه تعلق می‌گیرد.

کد مطلب 6010987
فاطمه علی آبادی

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