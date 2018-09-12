  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۶

از یکم تا ۱۵ مهرماه؛

آغاز ثبت نام آزمون سالانه حفظ قرآن و نهج البلاغه حوزه های علمیه

آغاز ثبت نام آزمون سالانه حفظ قرآن و نهج البلاغه حوزه های علمیه

ثبت نام آزمون سالانه حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه از یکم تا پانزده مهرماه در پایگاه اطلاع رسانی معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه فعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر قرآن و حدیث معاونت تهذیب حوزه های علمیه گفت: آزمون سالانه حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه بر اساس مصوبه ۸۱ شورای عالی حوزه‌های علمیه مبنی بر ارج نهادن به تلاش طلاب حافظ قرآن و نهج البلاغه در رشته‌های ثلث، نصف و کل قرآن و نهج‌البلاغه به صورت سالانه برگزار می­ شود.

حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی رضوی با اشاره به برگزاری سراسری آزمون سالانه حفظ قرآن و نهج البلاغه اظهارداشت: ثبت‌نام این آزمون از مورخ اول مهرماه سال جاری در سایت معاونت تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه شروع و در روز جمعه مورخ ۲۰ مهرماه از ساعت ۸ صبح به صورت همزمان در مدیریت‌های استانی حوزه‌های علمیه سراسرکشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در آزمون سالانه حفظ قرآن و نهج البلاغه در دو بخش کتبی (حفظ و ترجمه و مفاهیم) و شفاهی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

مدیر قرآن و حدیث ضمن تأکید بر لزوم مطالعه دقیق آیین‌نامه آزمون اضافه کرد: طلابی که در آزمون کتبی نمره ۸۵ و بالاتر از آن را کسب کنند از شرکت در آزمون شفاهی معاف خواهند بود.

حجت الاسلام و المسلمین رضوی در ادامه از آزمون حفظ قرآن و نهج البلاغه به عنوان یکی از بزرگترین همایش‌های قرآنی حوزه‌های علمیه یاد کرده و اظهار امیدواری کرد که شاهد حضور بیش از پیش طلاب در عرصه‌های قرآنی باشیم تا بتوانیم بخشی از مطالبات مقام معظم رهبری مدظله العالی در بخش قرآن و حدیث را محقق نماییم.

وی در پایان اظهار داشت: نتایج آزمون سالانه حفظ قرآن و نهج البلاغه ۱۵ روز بعد از برگزاری آزمون از طریق سایت معاونت تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه قابل مشاهده می‌باشد.

کد مطلب 4401261
سارا فرجی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها