آغاز ثبت نام آزمون سالانه حفظ قرآن و نهج البلاغه حوزه های علمیه

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر قرآن و حدیث معاونت تهذیب حوزه های علمیه گفت: آزمون سالانه حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه بر اساس مصوبه ۸۱ شورای عالی حوزههای علمیه مبنی بر ارج نهادن به تلاش طلاب حافظ قرآن و نهج البلاغه در رشتههای ثلث، نصف و کل قرآن و نهجالبلاغه به صورت سالانه برگزار می شود.
حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی رضوی با اشاره به برگزاری سراسری آزمون سالانه حفظ قرآن و نهج البلاغه اظهارداشت: ثبتنام این آزمون از مورخ اول مهرماه سال جاری در سایت معاونت تهذیب و تربیت حوزههای علمیه شروع و در روز جمعه مورخ ۲۰ مهرماه از ساعت ۸ صبح به صورت همزمان در مدیریتهای استانی حوزههای علمیه سراسرکشور برگزار خواهد شد.
وی افزود: شرکتکنندگان در آزمون سالانه حفظ قرآن و نهج البلاغه در دو بخش کتبی (حفظ و ترجمه و مفاهیم) و شفاهی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
مدیر قرآن و حدیث ضمن تأکید بر لزوم مطالعه دقیق آییننامه آزمون اضافه کرد: طلابی که در آزمون کتبی نمره ۸۵ و بالاتر از آن را کسب کنند از شرکت در آزمون شفاهی معاف خواهند بود.
حجت الاسلام و المسلمین رضوی در ادامه از آزمون حفظ قرآن و نهج البلاغه به عنوان یکی از بزرگترین همایشهای قرآنی حوزههای علمیه یاد کرده و اظهار امیدواری کرد که شاهد حضور بیش از پیش طلاب در عرصههای قرآنی باشیم تا بتوانیم بخشی از مطالبات مقام معظم رهبری مدظله العالی در بخش قرآن و حدیث را محقق نماییم.
وی در پایان اظهار داشت: نتایج آزمون سالانه حفظ قرآن و نهج البلاغه ۱۵ روز بعد از برگزاری آزمون از طریق سایت معاونت تهذیب و تربیت حوزههای علمیه قابل مشاهده میباشد.
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