به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد جواد زاده کمند فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در افتتاحیه مرحله نهایی مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح که صبح امروز ۱۲ بهمن ماه در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) برگزار شد اظهار کرد: خداوند به سربازان توفیق داده که بتوانند در عرصه امنیت که یکی از عرصههای مهم خدمتی است به کشور خدمت کنند و خداوند متعال را شاکریم که میتوانیم گامی برای تعالی و پیشرفت سربازان در اقصی نقاط کشور برداریم.
وی با بیان اینکه قصد داریم جوانان سرباز علاوه بر نقش آفرینی در حوزه امنیت کشور، در دوران سربازی توانمند شوند افزود: نیروهای مسلح قصد دارند علاوه بر آموزشهای نظامی، مهارتهای عمومی و تخصصی برای زندگی و کسب کار به سربازان ارائه دهند.
فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح گفت: قرارگاه مهارت آموزی با تدبیر مقام معظم رهبری ایجاد شده و تمامی فرماندهان نیروهای مسلح ظرفیتهای خود را پای کار آوردهاند تا این رسالت مهم به سرانجام برسد.
سردار زاده کمند بیان کرد: در ۶ سال گذشته بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار سرباز وظیفه تحت پوشش آموزشهای مهارتی تخصصی و عمومی قرار گرفتهاند و این توفیق بزرگی است که نصیب نیروهای مسلح و کارکنان وظیفه شده است.
این مقام ارشد نظامی تاکید کرد: در برنامه سال ۱۴۰۲ قرارگاه، برگزاری رویداد مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه در ۱۵ رشته و ۴ مرحله در نظر گرفته شده بود و امروز با لطف و عنایت الهی پس از اجرای موفق ۳ مرحله اول، افتتاحیه چهارمین مرحله مسابقات برگزار میشود.
وی گفت: امروز با استفاده از دستاوردهای مهم این رویداد، گامهای مهمی را برای اجرای هرچه بهتر مسابقات در سالهای آینده خواهیم برداشت و از تمامی سازمانهای نیروهای مسلح و دستگاههای دولتی که در این مسیر قرارگاه را همراهی کردند تشکر میکنم.
سردار زاده کمند با اشاره به برخی مشوقهای در نظر گرفته شده برای سربازان منتخب در این مرحله گفت: سازمانهای نیروهای مسلح استخدام سربازان ماهر برتر راه یافته به مرحله چهارم مسابقات مهارتی را در اولویت خود دارند، همچنین پرداخت وام اشتغالزایی برای این سربازان در نظر گرفته است.
فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح بیان کرد: منتخبین این دوره در مراسم اختتامیه مورد تجلیل قرار خواهند گرفت ومشوقهایی را علاوه بر مواردی که ذکر شد برایشان در نظر داریم.
ویادامه داد: از نظر ما همه سربازان عزیزی که با همت وتلاش به این مرحله راه پیدا کردهاند به عنوان منتخب هستند.
در پایان سردار زاده کمند به اجرای مسابقه مرحله کشوری با رعایت کامل عدالت، اخلاق محوری، نظم و انضباط مثالزدنی و با رویکرد تربیتی تاکید کردند.
