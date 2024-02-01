دیدار روحانیون استان یزد با یار امام

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری، پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار روحانیون استان یزد به مناسبت آغاز دهه فجر با اشاره به ماهیت حرکت امام خمینی (ره) در مبارزات انقلاب اسلامی اظهار کرد: عدهای با بیتوجهی و سطحینگری به موضوع انقلاب و مبارزات نگاه میکنند و ژرفا و عمق این نهضت توجهی ندارند.
وی عنوان کرد: انقلاب اسلامی ما با تأسی از قیام امام حسین (ع) شکل گرفت و یکی از اهداف این قیام، تبیین مکتب شیعه بود اما متأسفانه نسبت به این موضوع بیتوجهی شده و در دورانهای مختلف حتی مورد غفلت قرار گرفته است.
آیت الله ناصری با اشاره به اینکه اهل سنت، کتب غنی و متنوع بسیاری در مورد شیعیان در کتابخانه های خود دارند، افزود: اما متأسفانه برخی از منابع را خود شیعیان ندارند.
امام جمعه یزد تصریح کرد: با مکتب شیعه و انقلاب اسلامی گاهی شبیه هم برخورد شده و هر دوی اینها مورد غفلت واقع شده اند و این حاصل کم کاریهایی است که در خارج از کشور انجام شده و رایزنان فرهنگی باید بیشتر در این زمینه تلاش کنند.
وی یادآور شد: بسیاری از گروهها و افراد در خارج از کشور علاقمند به کسب اطلاع از انقلاب و اسلام و تشیع هستند اما اطلاعات کافی در اختیار آنها قرار نمیگیرد و برای صدور انقلاب و فرهنگ شیعه باید این کمبود را جبران کنیم.
کم کاری در تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی
آیت الله ناصری با اشاره به خاطراتی از دوران تبعید امام خمینی (ره) و نگاه امام راحل در مورد تبلیغات دینی و انقلابی بیان کرد: امام با تنگ نظریهایی که در این زمینه به بهانه هزینه در سایر کشورها انجام میداد، مخالف بودند و اگر امروز مدام بر تبیین دستاوردهای انقلاب تاکید میشود، علت آن، کم کاری در اوایل انقلاب در حوزه تبیین و تبلیغ بود.
وی تصریح کرد: ماهیت قدسی انقلاب اسلامی ما برای دیگران تبیین نشده و حتی در داخل کشور نیز این انقلاب اسیر نگاههای سطحی شده است.
نماینده ولی فقیه در استان یزد یادآور شد: امروز بسیاری از جوانان ما فرقی بین حکومت اسلامی با حکومت پهلوی نمیگذارند و این دو را با هم مقایسه میکنند و متأسفانه اطلاعاتی در اختیار آنها قرار گرفته که پایه و اساس درستی ندارد و این ضعفی است که در طول این سالها در مدارس و منابر و مساجد داشته ایم.
آیت الله ناصری تصریح کرد: نظام ما بر اساس ولایت شکل گرفته و تفاوت جدی با نظام شاهنشاهی دارد و این تفاوتها باید برای نسل جوان تبیین شود.
اگر انقلاب ما ولایی نبود چه میشد؟
وی ادامه داد: اگر کشور ما نظام ولایی نداشت و ولایت فقیه در کشور ما موضوعیت نداشت، شرایط کشور همچون دوران معاویه میشد و هر روز گروهی با گروه دیگر در کشور جنگ داشت و توان پاسخگویی و ایستادگی در برابر این همه توطئه ای که علیه کشور ما شد، را نداشتیم.
امام جمعه یزد با اشاره به ویژگیهای ولی فقیه عنوان کرد: این ویژگیها کشور ما را سرپا نگه داشته وگرنه به اعتراف غربیها این تحریمها و تهدیدها و وقایع علیه هر کشوری انجام میشد، قطعاً تاکنون از دهها بار از پا درآمده بود.
وی بیان کرد: امام خمینی (ره) برای خدا قیام کرد و در همه طول دوران مبارزات خود توکل واقعی به خدا داشت و همواره معتقد بود که ما تکلیف خود را انجام میدهیم و نتیجه دست خداست و این حاصل اعتمادی بود که امام هم به عمل خود داشت و هم به فضل و حمایت خداوند متعال.
امام جمعه یزد در این نشست به بیان خاطراتی از دوران پیروزی انقلاب و بازگشت امام خمینی (ره) از پاریس به ایران پرداخت.
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