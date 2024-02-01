نظام جمهوری اسلامی ایران بالاترین قدرت را در جهان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره شهدا در زواره، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران در حقیقت یک نهالی بود که امروزه میوه‌های آن نهال و درخت تناور را در عرصه‌های مختلف شاهد هستیم و دستاوردهای گوناگونی را داشته است.

وی افزود: دهه فجر یک فرصتی برای کسانی است که دل در گروی انقلاب و امام دارند و امام راحل همواره در دوران مبارزه با طاغوت، دین اسلام را به صحنه سیاسی و اجتماعی وارد کرده و سپس آن را احیا کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان کشور خاطرنشان کرد: این یادواره‌ها فرصتی را فراهم می‌کند که ما شهادت و زندگی شهدا را بازشناختی کنیم و نگاه منصفانه و ارزیابی به زندگی شهدا داشته باشیم همچنین افراد باید به شیوه زندگی شهدا آشنا شوند.

سردار دهقان اظهار کرد: شهدا صاحبان مکتب و طریقت بوده و راه و راهنما برای انسان‌ها هستند به همین دلیل نیاز داریم که از شهدا به عنوان الگو استفاده کنیم چرا که شهدا در زندگی خود همواره عمل صالح و ایمان داشته‌اند.

وی گفت: شهدا تنها در زندگی خود عمل صالح داشتند و عمل صالح همراه با خود برکت دارد و برکت همان چیزی است که فراتر از انتظار برای افراد دریافت می‌شود همچنین زندگی شهدا برکت داشته است.

رئیس بنیاد مستضعفان کشور خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران امروزه به برکت خون شهدا بالاترین قدرت را در جهان دارد و همه دنیا قدرت ایران را پذیرفته است همچنین دشمنان در این ۴۵ سال دوران انقلاب، برای نابودی انقلاب تمام توان خود را به کار گرفتند اما موفق نشدند.

دهقان تصریح کرد: مردم شهید پرور زواره در یک روز تعداد ۳۵ شهید از یک عملیات را تشییع کردند و این نشان از عظمت و مجاهدت شهدا دارد همچنین دستاوردهای انقلاب اسلامی باید برای مردم تبیین شود چرا که جوانان از دوران انقلاب فاصله دارند.