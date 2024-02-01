به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر پنج شنبه شب در این آئین اظهار داشت: با توجه به وابستگی آب شرب استان بوشهر به استان‌های همجوار، ایجاد و راه اندازی آب شیرین کن در نقاط مختلف استان در دستور کار قرار گرفت و تمام پروژه‌های آب شیرین کن استان فعال هستند.

احمد محمدی زاده افزود: امروز آب شیرین کن هزار متر مکعبی هلیله و بندرگاه با سرمایه گذاری بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده که بخشی از مشکلات آب شرب منطقه را رفع می‌کند.

وی اضافه کرد: هزار و ۶۰۰ خانوار با جمعیتی بیش از پنج هزار و۵۰۰ نفر از این آب شیرین کن بهره مند می‌شوند.

استاندار بوشهر ابراز داشت: طرح‌های آبرسانی در دولت سیزدهم در استان بوشهر با شتاب و کیفیت خوبی اجرایی و عملیاتی شده و امیدوارم رضایت خاطر مردم شریف استان بوشهر فراهم شود.