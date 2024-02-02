افزایش ۳۳درصدی مصرف آب مشترکین تهرانی/خشکسالی امسال بی سابقه است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی صبح جمعه گفت: استان تهران در سه سال گذشته با کاهش بارندگیها مواجه بوده است و امسال نیز برای نخستین بار چهارمین سال پیاپی خشکسالی را تجربه میکند و این در حالی است که همواره در ۵۰ سال اخیر، پس از دو سال خشکسالی با ترسالی مواجه بودیم.
وی افزود: در یک دهه اخیر، مشترکین شرکت آب و فاضلاب در استان تهران ۳۳ درصد افزایش یافته در حالی که منابع تأمینکننده آب تهران ثابت بوده است و از طرفی شرایط اقلیمی و افزایش دوره خشکسالیها موجب کاهش آب در دسترس شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران همچنین بالا بودن میزان سرانه مصرف آب را یکی دیگر از چالشهای این شرکت در شرایط کمآبی کنونی خواند و تصریح کرد: سرانه مصرف آب شهروندان تهرانی ۲۵۰ لیتر در شبانهروز است در حالی که در برخی کشورها با میانگین بارندگی سالانه ۷۵۰ میلیمتر، سرانه مصرف شهروندان ۱۷۰ لیتر در شبانهروز است.
به گفته وی، سالانه ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب در شهر تهران توزیع میشود که اگر ۲۰ درصد میزان مصارف کاهش یابد، میتوانیم به اندازه گنجایش سد امیرکبیر صرفهجویی و چالش مهم کمآبی را برطرف کنیم.
اردکانی با بیان اینکه اسراف در مصرف کالای ارزشمندی همچون آب که بدون جایگزین و غیر قابل تولید است، پذیرفته شده نیست، گشادهدستی شهروندان در بسیاری از مصارف روزانه آب ازجمله استحمام، شستشوی لباس و ظروف، آبیاری گلها و باغچهها را مصداق مصارف مسرفانه خواند و افزود: بخشی از این اسرافکاری، ناشی از قیمت ناچیز آب است چرا که آب ارزانترین کالای سبد خانوار و بهای آب در ایران پایینترین قیمت در جهان است.
وی میانگین آب بهای پرداختی ۵۵ درصد از خانوارهای تهرانی را ماهانه ۳۰۰ هزار ریال اعلام و تصریح کرد: اگرچه افزایش قیمت آب در کوتاهمدت بر روی مصارف اثرگذار است، اما جبرانکننده ناترازی منابع و مصارف نیست بنابراین باید فرهنگ مصرف آب در جامعه تغییر یابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تغییر این فرهنگ و مدیریت تقاضا را نه به مفهوم کم مصرف کردن بلکه درست مصرف کردن دانست و افزود: یکی از ارکان مهم مدیریت تقاضای آب، فرهنگسازی مصرف بهینه و آگاهیبخشی به شهروندان است که هنرمندان میتوانند با زبان هنرمندانه در این زمینه مؤثر باشند.
وی تغییر اقلیم و خشکسالی را واقعیتی انکارناپذیر خواند و گفت: از ابتدای خلقت تاکنون، بشر همواره در مقابله با خشکسالی ناکام بوده است و هیچ راهی جز مدیریت مصرف آب برای سازگاری و همراهی با این پدیده وجود ندارد و باید به مصرف بهینه آب عادت کنیم.
اردکانی از هنرمندان بهویژه اعضای خانه سینما درخواست کرد: سفیران آب باشند و در هر موقعیت ممکن که با مردم ارتباط دارند، آنان را به مصرف بهینه آب دعوت کنند چراکه غفلت در این زمینه به همه آسیب خواهد زد.
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