تشکیل گروه همیار پلیس، حامی آب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل آبفای تهران، محسن اردکانی روز سهشنبه در آئین پایانی پویش آب بهتر است یا ثروت که با حضور صدها دانشآموز تهرانی در محل سالن همایشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، با قدردانی از دانشآموزان شرکتکننده در این پویش، گفت: آثار ارسالی به دبیرخانه این پویش و بهویژه نقاشیهای دانشآموزان عزیز حاوی نکتهها و حرفهای ناگفتهای در مورد ارزش آب و لزوم مدیریت مصرف صحیح این کالای راهبردی است که بسیاری از بزرگترها تاکنون از این نکتهها غافل بودهاند.
وی با ابراز تأسف از اسرافکاری بسیاری از شهروندان در مصرف آب، به استقبال دلگرمکننده دانشآموزان از پویش آب بهتر است یا ثروت اشاره و تصریح کرد: فراگیری این پویش در تهران و بسیاری از شهرهای ایران نشان داد نسل نونهال و نوجوان تشنه تغییر فرهنگ مصرف آب در جامعه هستند که در تکمیل این پویش و با همکاری پلیس راهور، قرار است در آستانه آغاز سال جدید گروه "همیار پلیس، حامی آب" به عنوان یک پویش بدیع و ابتکاری شکل گیرد.
وی با طرح این پرسش خطاب به دانشآموزان حاضر در سالن که "آب بهتر است یا ثروت؟ "، در مواجهه با پاسخ جمعی دانشآموزان که فریاد "آب" سر دادند، اظهار داشت: درک صحیح این پرسش توسط دانشآموزان، نشان میدهد که نونهالان و نوجوانان بهترین جامعه مخاطب برای تغییر الگو و ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب هستند.
اردکانی در عین حال کار فرهنگی و تغییر فرهنگ اسراف کارانه به فرهنگ مسئولانه مصرف آب را یک فعالیت مستمر و بلندمدت خواند و تصریح کرد: منابع محدود آب در ایران فقط متعلق به ما نیست بلکه ثروتی است که باید برای آیندگان نیز حفظ شود بنابراین باید از این ثروت بیبدیل حفاظت و به رسالت خود در مراقبت صحیح از این منابع به درستی عمل کنیم.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، پذیرفتنی نیست که در کلانشهر ۱۴ میلیون نفری تهران با میانگین بارندگی سالانه ۲۸۰ میلیمتر، هر شهروند در شبانهروز ۲۵۰ لیتر آب مصرف کند در حالی که در کشورهای پربارش با میانگین بارندگی سالانه ۷۵۰ میلیمتر، سرانه مصرف آب ۱۷۰ لیتر در شبانهروز باشد.
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