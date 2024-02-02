آثار خارجی «فیلم فجر ۴۲» مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اعلام اسامی فیلم‌های راه یافته به بخش بین الملل چهل و دومین جشنواره فیلم فجر طهر امروز ۱۳ بهمن ماه در خانه جشنواره برگزار شد.

مسعود نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره در ابتدای این نشست گفت: بابت ناهماهنگی‌های روز اول از شما عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم امروز بدون کم و کاستی میزبان شما باشیم.

رائد فریدزاده مدیر بخش بین الملل جشنواره در ابتدا با اشاره به اینکه بخش بین الملل از ۱۶ بهمن ما رسماً آغاز به کار می‌کند، عنوان کرد: بخش بازار فیلم نیز از ۱۸ تا ۲۲ بهمن برگزار می‌شود و اختتامیه بین الملل هم همزمان با اختتامیه بخش ملی خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بخش بین الملل شامل ۵ بخش می‌شود، به معرفی فیلم‌های هر بخش پرداخت و گفت: امسال ۵ بخش متفاوت داریم که ۲ بخش رقابتی هستند. بخش سینمای سعادت و جلوه گاه شرق، جشنواره جشنواره‌ها و ۲ بخش ویژه فلسطین روح و دم و بخش کمربند جاده را خواهیم داشت.

مدیر بین‌الملل جشنواره افزود: در بخش اصلی و سینمای سعادت از ونزوئلا و مکزیک فیلم «سایه کتیر»، فیلم «بیابان فوری بن سعیدی» از مراکش و تولید مشترک با بلژیک و فرانسه، فیلم «در بدو ورود» از اسپانیا، فیلم «آفرین در عصر سیلاب»، «سردترین شهر»، «بهترین قرن زندگی من»، «ربوده شده»، «درس‌های بلاگا»، «دروغ‌های زیبا»، «تابستان همان سال»، «صبح اعدام» از ایران نیز در این بخش حضور دارند.

فریدزاده ادامه داد: در بخش جلوه گاه شرق نیز فیلم‌های «مقتدا»، «رویای خواب زمستانی»، فیلم «فاطمه»، «خانه‌ای برای فروش»، «تابستان بوجاد»، «پایان جهان»، فیلم «ساکرا» و ۲ فیلم ایرانی این بخش «ظاهر» و «آسمان غرب» هستند.

وی افزود: در بخش جشنواره جشنواره‌ها فیلم «نقشه ۷۵»، «جایگزین»، «سمره»، «دومینگو و مه»، فیلم «مجازات»، فیلم «غیاب»، فیلم «فرحه»، «ملودی»، «خانه ماهرخ» حضور دارند.

فریدزاده با اشاره به بخش دیگر بین الملل گفت: همچنین در بخش فلسطین روح و دم نیز فیلم «مرزهای رؤیا» و «دلهره»، «کودکان شتیلا»، «زنان فراسوی مرزها»، «مردمان و زیتون» و «فرحه» حاضر هستند. در بخش کمربند جاده نیز فیلم‌های «مردی در ماه»، «کارما»، «حکومت نظامی»، «مجاز: زیستن در شعر»، «درخت خاموش»، «ریسمان زندگی» حضور دارند.

وی در بخش دیگر صحبت‌های خود عنوان کرد: امسال دوره ۲۵ ام بازار فیلم را شاهد خواهیم بود که به مدیریت خانم جواهرساز از ۱۸ بهمن برگزار می‌شود و ۲۲ کشور در آن حضور دارند. همچنین ۶ پاویون از کشورهای مختلف داریم و امیدوارم بازار پررونقی داشته باشیم.

فریدزاده در پایان یادآور شد: فیلم‌های بین‌الملل از امروز در موزه سینما اکران می‌شوند و برای دوستان رسانه از ۱۷ بهمن در برج اکران داریم. در بحث کارگاه‌ها نیز در مجموع ۱۱ کارگاه خواهیم داشت. ۶ کارگاه عمومی‌تر در خصوص نسبت فیلم با صنعت تصویر، در فیلمنامه‌نویسی، فیلمبرداری و… داریم و در کنار آن ۵ نشست تخصصی در بازار فیلم خواهیم داشت.