به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از چهل و دومین دوره جشنواره فیلم فجر مصادف با جمعه ۱۳ بهمن ماه قرار است ۴ فیلم سینمایی به نمایش گذاشته شود؛ فیلم‌هایی که هرکدام می‌تواند جذابیت‌های خاص خود را داشته باشند.

جواد عزتی و ماجرای تمساح خونی

اولین نمایش فیلم در دومین روز جشنواره برای اهالی رسانه و منتقدان مربوط به فیلم سینمایی «تمساح خونی» به کارگردانی جواد عزتی است، این اولین بار است که جواد عزتی به عنوان کارگردان در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا می‌کند البته باید این را هم یادآور شویم که این چهره شناخته شده سینما و تلویزیون در اولین اثر سینمایی خود نیز بازی کرده است.

در خلاصه داستان «تمساح خونی» آمده است: «من یه تمساحم، یه تمساح خونی! یه آدم زخمی که کل زندگیش فقط باخته و چیزی برای از دست دادن نداره … ولی باز دلش ریسک‌های بزرگ می‌خواد!» اما در این اثر سینمایی علاوه بر جواد عزتی، عباس جمشیدی فر، سعید آقاخانی، الناز حبیبی، بهزاد خلج و شبنم قربانی نیز حضور دارند. جواد عزتی بارها برای بازی در نقش‌های مختلف، در چندین دوره از جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل شده بود اما موفق نشد تا این سیمرغ را به خانه ببرد، باید دید حالا که به عنوان کارگردان در جشنواره حضور دارد می‌تواند یک سیمرغ با خود به خانه ببرد؟

رمالی مهران مدیری در تابستان همان سال

فیلم سینمایی «تابستان همان سال» به کارگردانی محمود کلاری دومین فیلمی است که در این روز به نمایش گذاشته می‌شود. تهیه کنندگی این اثر سینمایی برعهده علی اوجی است که تجربه همکاری با مسعود کیمیایی را داشته است. در این فیلم سینمایی که داستان متفاوتی را دنبال می‌کند بازیگرانی چون علی شادمان، فریبا نادری، سمیرا حسن پور، رؤیا جاوید نیا، مهرو نونهالی و با حضور صابر ابر، پژمان بازغی، نسیم ادبی، رایان سرلک، رونیکا بهرام زاده و مهران مدیری حضور دارند.

در خلاصه داستان این اثر سینمایی آمده است: عطای ۷ ساله را پیش یک رمالِ آیینه‌بین می‌برند تا طی مراسمی دزد طلاهای عمه‌اش را در آینه شناسایی کند، عطا که هیچ تصوری از سرانجام آنچه در آن شرایط بر زبان می‌آورد ندارد، برای رهایی از آن وضعیت، هر آنچه از تعاریف عمه‌اش درباره شک و تردید او نسبت به دزدی داوود پسر عمه دیگرش شنیده بازگو می‌کند، غافل از آنکه این دروغ موجب عقوبتی دوراز انتظار برای کل خانواده می‌شود.

مهران مدیری در این اثر سینمایی نقش یک آئینه بین و رمال را بازی می‌کند؛ البته لازم به ذکر است که پیش از این قرار بود نام این اثر سینمایی «همچون یک آئینه» باشد که نام در نهایت به «تابستان همان سال» تغییر کرد.

ماجرای یک جنایت بی جسد

اما در سومین نوبت از نمایش فیلم‌ها در روز دوم چهل و دومین دوره جشنواره فیلم فجر، نوبت به یک اثر جنایی است. فیلم سینمایی «بی بدن» ساخته مرتضی علیزاده یک کارگردان فیلم اولی است. مرتضی علیزاده تصمیم گرفت تا اولین اثر سینمایی خود را درباره یکی از مهمترین و پرسروصدا ترین پرونده‌های قتل در دهه ۹۰ تولید کند. به نظر می‌رسد «بی بدن» ماجرای قتل غزاله شکور به دست آرمان عبدالعالی است که در دهه ۹۰ رخ داد؛ و هیچ گاه جسد غزاله شکور پیدا نشد.

در این اثر سینمایی بازیگران شناخته شده بسیاری حضور دارند که از آن جمله می‌توان به الناز شاکر دوست، نوید پورفرج، سروش صحت و گلاره عباسی اشاره کرد. البته لازم به ذکر است که نوید پور فرج و الناز شاکردوست نقش‌های اصلی این فیلم را بازی می‌کنند.

یکی از نکات قابل توجه در این فیلم، حضور کاظم دانشی در مقام فیلمنامه نویس است که تجربه نگارش و کارگردانی فیلم سینمایی «علف زار» را داشته است. همچنین تهیه کنندگی این فیلم سینمایی را مصطفی احمدی برعهده داشته است.

انگشتری که به‌دست صاحبش رسید

فیلم سینمایی «پرواز ۱۷۵» آخرین فیلمی است که در دومین روز از این دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته می‌شود. کارگردانی این فیلم که در بخش «نگاه نو» به نمایش گذاشته می‌شود توسط محمدحسین حقیقت انجام گرفته است.

در خلاصه داستان این اثر سینمایی آمده است: «قصه فیلم پرواز ۱۷۵ از آنجا آغاز می‌شود که کودکی جنوبی یک ماهی صید می‌کند. در داخل شکم این ماهی، انگشتری است که مشخص می‌شود به شهیدی مفقودالاثر تعلق دارد. در ادامه حوادثی رخ می‌دهد تا این انگشتر به دست مادر آن شهید که سال‌ها چشم‌به‌راه خبری از فرزندش است برسد.»

در این اثر سینمایی بازیگرانی چون جمشید هاشم پور، جعفر دهقان، رضا توکلی، اتابک نادری و ثریا قاسمی حضور دارند.