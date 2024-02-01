به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، نشست خبری فیلم «ظاهر» با حضور حسین عامری کارگردان، محمدرضا کریمی صارمی تهیه کننده، نسیم باستانی نویسنده، هادی شلالوند مدیر فیلمبرداری، علیرضا نیکو لعل تک صداگذار، حامد محمودی بازیگر، کیمیا زارعی بازیگر و مریم معینی بازیگر ۱۲ آخرین نشستی بود که بامداد ۱۳ بهمن ماه در خانه جشنواره برگزار شد.

کریمی صارمی در ابتدای این نشست گفت: ممنونم که لطف کردید و تا این ساعت حضور داشتید. سینما به حمایت و نگاه جدید نیاز دارد.

عماری نیز در ادامه بیان کرد: درخواست می‌کنم یک دقیقه ایستاده سکوت کنیم به یاد ظاهرهایی که رفتند تا ما بمانیم و کسانی که در گمنامی رفتند تا ما اینجا باشیم.

وی ادامه داد: از همه دوستان که در این کار زحمت کشیدند، تشکر می‌کنم. کمک و حمایت آقای مجیدی و دلپاک خیلی دلگرم کننده بود. از آقای کریمی صارمی که به من اعتماد کردن، سپاسگزارم و خوشحالم کارم جایی است که فیلمسازهای بزرگ در آنجا کار داشته‌اند.

نسیم باستانی نویسنده این اثر بیان کرد: شاید به زعم بعضی‌ها زمان چنین فیلم‌ها و داستان‌هایی گذشته باشد ولی نمی‌شود این را کتمان کرد که عده‌ای بودند، رفتند تا ما اینجا باشیم. البته بیشترین کار و زحمت را همسرم به عنوان کارگردان انجام داده است.

صارمی گفت: امروز احساس می‌کنیم از این مدل سینما فاصله گرفته‌ایم. تهیه کننده‌ای در جایی از من پرسید چرا این مسیر را برای سینمای خود انتخاب کرده‌ای؟ کانون پرورش فکری به عنوان تولید کننده پیشرو است و معتقد است چنین فعالیت‌هایی و این ادبیات ضرورت سینماست. قصه این فیلم مربوط به یک جغرافیای خاص نیست و قطعاً دنیا چنین مدافعانی خواهد داشت. قصه فراز و فرودهایی دارد و مسیر آنقدر خوب است که منحنی خوبی در فراز و فرود فیلم طی شده است.

حامد محمودی بازیگر «ظاهر» در ادامه نشست درباره چالش‌های خود در این فیلم گفت: من دیر به پروژه اضافه شدم و فرصت تحلیل زیادی وجود نداشت اما با آقای عامری جلسه‌ای داشتیم و درباره بن‌مایه فیلم و کاراکتر صحبت کردیم.

مریم معینی در بخش دیگر این نشست ضمن تشکر از تمام دست‌اندرکاران فیلم بیان کرد: فیلم یک پروژه بسیار سختی بود و خدا را شاکرم که همه چیز به خوبی پیش رفت. به آقای عامری هم گفتم که شما خیلی خوب بلد هستید از بازیگر بازی بگیرید.

کیمیا زارعی بازیگر دیگر فیلم در ادامه مطرح کرد: این فیلم اولین تجربه سینمایی من بود و عجیب وارد پروژه شدم. از آقای عامری بابت اعتمادشان سپاسگزارم. این فیلم حال و هوای عجیبی داشت و امشب که اینجا هستم بسیار خوشحالم.

در بخش دیگر این نشست هادی شلالوند مدیر فیلمبرداری فیلم گفت: سه روز به شروع فیلم مانده بود که من به فیلم اضافه شدم در جایی که جامعه پر از خبرهای بد بود من وارد طبیعت شدم و حال دلم در آنجا خوب بود و سعی کردم از نقاشی‌های خداوند تصویر بسازم. تلاش شد از قاب‌های ثابت کمک بگیریم تا اتفاق را پیش ببریم. هر لحظه احساس می‌کردم خدا در تک تک پلان‌ها به من کمک می‌کند و واقعاً اتفاقات پشت سر هم چیده می‌شد.

وی ادامه داد: هرچند تدابیری برای قاب‌ها انجام می‌شد اما خدا را شکر اتفاقات در لحظه پیش می‌آمد. به نوبه خودم تمام تلاشم را کردم که بهترین اتفاقات را رقم بزنم و حتی در پلان‌های ثابت صد در صد توان خود را بگذارم.

علیرضا نیکو لعل صداگذار این فیلم در بخش دیگر این نشست خبری بیان کرد: درباره این شکل کار باید خیلی مواظب بود زیرا اتمسفر کار باید در راستای قصه و هدف آن باشد. شاید حتی یک افکت بی ربط منجر به این شود که بیننده از فضای قصه دور شود. به همین دلیل است که باید در این ژانرها بسیار مراقبت کرد. جای آقای دلپاک هم بسیار خالی است که ایشان به عنوان استاد بنده با دقت نظری که داشتند، نگذاشتند چیزی خلاف قصه باشد تا مخاطب را اذیت کند.

عامری درباره حضور مجید مجیدی گفت: عده‌ای هستند که با نفس‌شان تغییر ایجاد می‌کنند. ایشان در این فیلم بسیار تأثیر و نقش داشتند.

کریمی صارمی در پاسخ به تولیدات و کم‌کاری کانون پرورش فکری توضیح داد: شاید ما نتوانستیم خوب خود را معرفی کنیم. «بچه زرنگ» به عنوان پرفروش‌ترین فیلم کودک، «باغ کیانوش» به عنوان فیلم بعدی ما، «یدو» و «در آغوش درخت» و فیلم «سمپاش» که ۱۹۸ جایزه جهانی گرفته است از آثار و تولیدات کانون بودند و شاید این اسامی کارگردان‌ها، نام آشناهای سال‌های بعد ما باشند.

وی درباره اینکه این فیلم چه مناسبتی با کانون پرورش فکری دارد و اینکه برای بچه‌ها بدآموزی دارد، توضیح داد: دلیل ورود کانون به حمایت از چنین فیلمی شرافت موضوعی است. این چیزی که شما مطرح می‌کنید سلایق فردی است. این فیلم جز عزت نفس چیزی دارد؟