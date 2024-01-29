«علی مسیو» ادای دین به وطن است/ نمایش بخشی از جنبش پنهان مشروطه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای فیلم، مراسم رونمایی و نشست نقد و بررسی مستند «علی مسیو» به کارگردانی مسعود میر روز یکشنبه ۸ بهمن در پردیس سینمایی چارسو توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» برگزار شد.

بعد از نمایش فیلم مستند تاریخی «علی مسیو» برای حاضران جلسه نقد و بررسی این مستند با حضور کارگردان، محمد مقدم مشاور کارگردان و تدوینگر و علیرضا محمودی فیلمنامه نویس و منتقد سینما برگزار شد.

«علی مسیو» بخشی از جنبش پنهان مشروطه بود

مسعود میر کارگردان فیلم مستند «علی مسیو» در ابتدای این نشست، از زمان جرقه ایده یک خطی این فیلم صحبت کرد و گفت: چندین سال پیش که به تبریز سفر کردم، نام «علی مسیو» را شنیده بودم و در میان برخی از دوستان آن را مطرح کردم. بعدها که آقای مقدم را دیدم، سراغ سوژه را از من پرسید و وقتی متوجه شد، مستند ساخته نشده است از من خواست که تولید آن را شروع کنیم. برای من تولید این فیلم به عنوان یک فیلم اولی پر از دردسر بود، چراکه سوژه‌ای داشتیم که شناخته شده نبود و منابع زیادی از آن نداشتیم. «علی مسیو» بخشی از جنبش پنهان مشروطه بود که تا به حال از آن چیزی ندیده بودم. این مستند را با کمک دوستان و مشورت‌های آقای محمد مقدم ساختم.

وی افزود: در حقیقت «علی مسیو» از اسناد ناموجود ساخته شد و تلاش کردیم از همین اسناد ناموجود «علی مسیو» را بسازیم. این فیلم به گونه‌ای ادای دین به وطن و شخصیت گمنام «علی مسیو» بود.

در ادامه، محمد مقدم که تدوین این فیلم مستند را نیز برعهده دارد، توضیح داد: در پروسه تولید «علی مسیو» روزهای خوبی گذراندیم. خودم به عنوان یکی از عوامل این مستند به جاهای از فیلم نقد دارم اما معتقد هستم این فیلم در یک جاهایی خیلی خوب پیش رفته و در جاهایی بازمانده است. با همه اوصاف تجربه ساخت «علی مسیو» برایم خوشایند بود. یک کار تیمی بود که با محبت و همدلی پیش رفت. با این‌که به لحاظ سنی فاصله ۲ دهه‌ای با کارگردان دارم اما از او در خلق قصه بسیار آموختم.

رویکرد نقادانه به فیلم مستند واکنشی به واقعیت است

علیرضا محمودی منتقد سینما نیز عنوان کرد: رویکرد نقادانه به فیلم مستند بیشتر واکنشی است به واقعیت تا فیلم. متن نقد کمتر سعی می‌کند جدا از واقعیت رویداد به عنوان رویدادی سینمایی با فیلم روبه‌رو شود. نگره ژانر و تلاش برای توصیف دقیق‌تر فیلم‌های مستند نیازمند به دست آوردن الگویی است و باید به تقسیم بندی فیلم‌های مستند نگاه دقیق‌تری انداخت.

وی ادامه داد: با توجه به تقسیم بندی ۱۴ گانه مستند، «علی مسیو» فیلم مستند زندگی‌نامه‌ای در تلفیق با مستند تاریخی به حساب می‌آید. این فیلم مستند توانسته انعکاس ژانرهای مختلف را در خود داشته باشد. به نظرم این فیلم مستند یک گزارش شاعرانه است که سعی می‌کند انعکاسی از یک رویداد تاریخی باشد.

محمودی به آرشیوهای استفاده شده در این مستند اشاره کرده و با عنوان این که با آمدن دیجیتال استفاده از تصاویر و آرشیوها راحت تر شده است، گفت: مستند «علی مسیو» تلفیقی از بازسازی وقایع تاریخی و استفاده از عکس و فیلم‌های آرشیوی و گرافیک است.

اجرای این نشست را علی زادمهر بر عهده داشت و در ادامه این نشست، حاضران به سوالات مطرح شده درباره فیلم پاسخ دادند.

با رونمایی این فیلم مستند در سالن ۲ سینما چارسو، اکران آنلاین «علی مسیو» از محصولات مرکز گسترش سینمای مستند تجربی و پویانمایی، از هشتم بهمن ماه در گروه «هنروتجربه» و در پلتفرم هاشور آغاز شد.