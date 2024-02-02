به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ساجد کاشفی، سرپرست مدیریت انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، گفت: بهینهسازی مصرف گاز در کشور نیازمند عزم ملی است و شرکت ملی گاز ایران از ایفای نقش مسئولانه شرکتهای خدمات انرژی (ESCO) در طراحی و اجرای طرحهای بهینه سازی استقبال میکند.
وی با اشاره به اهمیت قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی افزود: متأسفانه این قانون جامع طی سالهای گذشته در مقام عمل چندان مورد توجه قرار نگرفته تا آنجا که آئیننامه برخی از بندهای آن با وجود گذشت بیش از ۱۳ سال از تصویب و ابلاغ قانون، تدوین و اجرایی نشده است.
سرپرست مدیریت انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: بهعنوان نمونه بر اساس ماده ۵۷ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای صدور مجوز ایجاد واحدهای صنعتی، تاییدیه رعایت مصرف ویژه انرژی را از وزارتخانههای نیرو و نفت حسب مورد دریافت کند، اما این ماده قانونی مورد غفلت قرار گرفته و شرکت ملی گاز ایران در صدد است با همکاری شرکتهای خدمات انرژی نسبت به تدوین آئیننامه اجرایی آن اقدام کند.
کاشفی تأکید کرد: این موضوع میتواند رویکرد مصرف بهینه انرژی را از زمان اخذ مجوزهای اولیه تا زمان اشتراک پذیری و وصل گاز و دوره بهرهبرداری پوشش دهد.
وی چالش تأمین مالی و ایجاد صرفه اقتصادی را بهعنوان مهمترین عوامل اجرایی نشدن طرحهای بهینهسازی، دانست و تصریح کرد: شرکت ملی گاز ایران گامهای مؤثری در زمینه فعالسازی بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست برداشته است که شاخصترین آن، اقدام برای دریافت پذیرش گواهی صرفهجویی گاز در بورس انرژی است.
سرپرست مدیریت انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: افزون بر این، شرکت ملی گاز با همکاری معاونت علمی ریاستجمهوری طرح پایلوت تعویض کورههای آجرپزی هافمنی با کورههای تونلی را در حال بررسی دارد که شیوه تأمین مالی آن متفاوت بوده و در صورت تحقق، گشایش بسیار مناسبی در تأمین مالی و اجرای طرحهای بهینهسازی ایجاد خواهد کرد.
کاشفی اظهار کرد: مطابق برنامهریزیها، پیشبینی میشود مجموعه سیاستها، برنامهها و اقدامهای شرکت ملی گاز ایران بتواند زمینه مناسبی برای فعالیت شرکتهای خدمات انرژی در رابطه با طراحی و اجرای پروژههای بهینهسازی تأسیسات و تجهیزات گاز سوز بهویژه در بخشهای صنعتی و کشاورزی فراهم کند.
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