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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۵

صنعت گاز در آماده‌باش/تزریق ۸۵۵میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری

صنعت گاز در آماده‌باش/تزریق ۸۵۵میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: تداوم کاهش دما در کشور سبب شد طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۵۵ میلیون مترمکعب گاز به شبکه تزریق و برای مصارف بخش‌های مختلف توزیع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید چگنی، معاون وزیر نفت در امور گاز در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته (پنجشنبه، ۱۲ بهمن‌ماه) نزدیک به ۸۵۵ میلیون مترمکعب گاز از پالایشگاه‌ها به شبکه توزیع تحویل شده است، گفت: بر اثر کاهش دمای هوا در هفته جاری، مصرف روزانه گاز در بخش خانگی و تجاری برای نخستین بار در امسال از مرز ۶۰۰ میلیون مترمکعب عبور کرد.

وی با اشاره به گزارش‌های هواشناسی مبنی بر تداوم کاهش دما و پایداری سرما در سراسر کشور طی روزهای آینده، تصریح کرد: مجموعه صنعت گاز با همه توان و آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی است و امیدواریم که هموطنان به‌ویژه در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده که در این مقطع زمانی بیش از ۷۰ درصد گاز تولیدی را به خود اختصاص داده‌اند، با توجه بیشتر به مدیریت بهینه مصرف و بهره‌برداری درست از این نعمت خدادادی به ما در شرکت ملی گاز ایران و بخش‌های مختلف آن کمک کنند تا افزون بر حفظ پایداری شبکه به‌ویژه در نقاط مستقر در انتهای خطوط، شاهد توزیع مناسب گاز برای همه مشترکان در سراسر کشور باشیم.

کد مطلب 6012035

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