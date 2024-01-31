به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا کوشکی گفت: با برودت و سرد شدن هوا در سراسر کشور، حجم مصرف گاز بخش خانگی و تجاری در ۲۴ ساعت گذشته به ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود تا اواخر این هفته ۱۰ درصد به حجم مصرف کنونی گاز کشور افزوده شود.

رئیس مرکز کنترل شرکت ملی گاز افزود: هم اکنون شبکه گاز پایدار است، هیچ‌گونه قطعی گازی گزارش نشده و در همه نقاط کشور شرایط گازرسانی مطلوب است.

کوشکی تصریح کرد: طبق پیش‌بینی‌ها، مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری در اواخر هفته به ۶۵۰ تا ۶۶۰ میلیون مترمکعب می‌رسد