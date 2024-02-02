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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۳

به دلیل بارش سنگین برف؛

محور اندیکا به شهرکرد مسدود شد

محور اندیکا به شهرکرد مسدود شد

اندیکا- رییس اداره راهداری و حمل و جاده‌ای اندیکا از مسدود بودن محور اندیکا-شهرکرد به دلیل بارش سنگین برف تا اطلاع بعدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی حیدری بیان کرد: به دلیل بارش سنگین و فراگیر برف در شهرستان اندیکا، محور اندیکا به شهرکرد و استان چهارمحال و بختیاری مسدود شده است.

وی افزود: گردشگران زیادی که قصد رفتن به منطقه تاراز را داشتند، در برف گرفتار شده‌اند و چهار گروه راهداری در حال تلاش برای تسهیل تردد خودروها و کمک به خودروها گرفتار شده در برف هستند.

حیدری تاکید کرد: از مردم درخواست می‌شود از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت لزوم به سفر علاوه بر بررسی وضعیت خودرو و سیستم گرمایشی آن نیز زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

رئیس اداره راهداری و حمل و جاده‌ای اندیکا گفت: مسیر جایگزین برای تردد هم استانی‌ها دهدز- لردگان و پل زال- خرم آباد-الیگودرز تعیین شده است.

کد مطلب 6012113

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