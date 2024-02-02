انقلاب اسلامی منشا تحولات عظیم در خاورمیانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی در خطبه های این هفته نماز جمعه بیله سوار با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی، تقوا را مایه زینت و جاذبه اخروی و دنیوی دین دانست.

وی خاطرنشان کرد: در قیامت حکومت از آن کسانی است که این زینت و جمال معنوی را تامین کنند.

خطیب جمعه بیله سوار به بزرگترین جشن کشور در دهه فجر اشاره و تصریح کرد: به تعبیری واضح تر انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بزرگترین پدیده و معجزه قرن اخیر است که به تمام جوامع و انسان های آزادی خواه جهان، آبرو و عظمت داده و منشا تحول بسیار بزرگ و عظیم در خاورمیانه و دنیا شد.

عزیزی افزود: امروزه آثار و برکات آن را مشاهده می کنیم که ثمرات چشمگیر کشور در حوزه های مختلف، پیشرفت محیر العقول نتیجه انقلاب است.

وی خواستار صیانت مسئولان از این دستاوردها و ثمرات انقلاب و شعائر انقلابی شد و گفت: جشن بزرگ انقلاب را با حضور پرشور مردم در پای صندوق های اخذ رای در ۱۱ اسفند شاهد خواهیم بود و از همین تریبون از تمام مردم و مسئولان اثرگذار می خواهم برای حضور حداکثری، تشویق کنند

عزیزی تصریح کرد: مسئولان با رفع مشکلات منطقه ای شهرستان ها زمینه مشارکت حداکثری را فراهم کنند.

امام جمعه بیله سوار با اشاره به مهاجرت سه هزار نفری در یک سال اخیر در منطقه بیله سوار این اقدام را هشدار جدی به مسئولان دانست و آن را زنگ خطری برای دلسوزان و خیرخواهان اعلام کرد.

عزیزی سنگ اندازی پشت پرده بعضی از نمایندگان در محافل خصوصی خود را در خصوص منطقه آزاد تجاری صنعتی، نتیجه مدیریت شورای نگهبان در تایید صلاحیت این آقایان دانست و یاد آور شد؛ هرگونه کوتاهی و همراهی با مخالفان توسعه استان و شهرستان ها، گناه نابخشودنی و غیر قابل بخشش است.

وی ادامه داد: مفاسد فردی در مقابل مفاسد اجتماعی به هیچ وجه قابل مقایسه نیست و جلوگیری از منافع و رشد اقتصادی و زندگی مردم غیر قابل بخشش و جبران است.

امام جمعه بیله سوار گفت: شورای نگهبان باید نسبت به این موضوع در بررسی صلاحیت نمایندگان فعلی نهایت حساسیت خویش را باید نشان دهد.

عزیزی گفتمان امامین انقلاب و نظام را بر محور دو مقوله مهم حق و باطل دانست و تصریح کرد: ارزیابی رفتار مسئولان تنها باید بر اساس این معیارها باشد.

وی اضافه کرد: فدا کردن آینده نظام، انقلاب و مردم به آینده سیاسی، شخصی و فردی، بزرگترین ظلم و جنایت به انقلاب و نظام است و این در واقع زنگ خطری برای نظام است.

عزیزی از زحمات دولت سیزدهم در تمام عرصه ها تقدیر کرد و پرتاپ موفقیت آمیز سه ماهواره در شعاع ۷۵۰ کیلومتری زمین را بزرگترین موفقیت این دولت دانست.