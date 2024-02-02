امداد رسانی به ۲۳۴ نفر در استان سمنان/ ۷۳خودرو از برف رهاسازی شد

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه از ساعت پنج بامداد لغایت سه بعد از ظهر کار امداد رسانی به در راه ماندگان برف محورهای مواصلاتی استان سمنان بی وقفه ادامه داشته و دارد، ابراز داشت: طی این بازه زمانی ۲۳۴ نفر در بارش برف محورهای استان سمنان امداد رسانی شدند.

وی ضمن بیان اینکه در پی گزارش بارش برف در محورهای دامغان به سمنان، مهدی‌شهر، فولاد محله، شاهرود و سبزوار نجات گران به حالت آماده‌باش درآمدند، افزود: این امداد گران طی این بازه زمانی ۷۳ خودرو را از برف رها سازی کردند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه پایگاه‌های امداد و نجات سراسر استان آماده امداد رسانی به هموطنان هستند، ابراز داشت: برخی از خودروها نیز از مسیر جاده منحرف شدند که با کمک هلال احمر امداد رسانی شدند.

درخشان با بیان اینکه به در راه ماندگان کمک‌های غذایی نیز داده شده است، تصریح کرد: اقلام غذایی بین افراد در راه مانده شامل ۳۰ تخته پتو، ۲۰۰ قرص نان و ۶۹ بسته ۲۴ ساعته، ۹ عدد کنسرو تن ماهی و ۱۲ عدد کنسرو لوبیا توزیع شده است.

وی با بیان اینکه ۲۱۵ نفر اسکان اضطراری داده شدند، افزود: جاده‌های مذکور به دلیل برف و کولاک شدید فعلاً با کندی تردد مواجه است لذا به طور جدی از حضور در جاده‌ها پرهیز کنید.