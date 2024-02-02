به گزارش خبرنگار مهر، میثم منتشلو شامگاه جمعه به خبرنگاران رسانههای جمعی اعلام کرد: به اطلاع دانشآموزان، فرهنگیان و اولیای گرامی میرساند، با موافقت فرمانداران به دلیل برودت هوا، یخبندان و مشکل تردد، عبور و مرور و مسدود شدن اکثر راههای روستایی، شنبه چهاردهم بهمن ماه ۱۴۰۲ فعالیت مدارس شهرستانهای زیر در بستر شاد و به صورت غیرحضوری خواهد بود.
شهرستان دیواندره: فعالیت تمامی مدارس شهر و روستای این شهرستان در تمام مقاطع تحصیلی در نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و آموزش در بستر شاد انجام میگیرد.
شهرستان بیجار: فعالیت تمامی مدارس سطح شهر و روستاهای این مدیریت در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت صبح و بعدازظهر به صورت غیرحضوری بوده و آموزش در بستر شاد انجام خواهد شد.
مدارس منطقه کرانی: فعالیت تمامی مدارس سطح شهر و روستاهای تابعه این منطقه به صورت غیرحضوری بوده و آموزش در بستر شاد انجام خواهد شد.
شهرستان سنندج: فعالیت تمامی مدارس شهر و روستای این شهرستان در دورههای مختلف تحصیلی در نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و آموزش در بستر شاد انجام میگیرد.
شهرستان سقز: فعالیت تمامی مدارس سطح شهر و روستاهای شهرستان سقز و منطقه زیویه در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و آموزش در بستر شاد انجام خواهد شد.
شهرستان کامیاران: فعالیت تمامی مدارس سطح شهر و روستاهای شهرستان کامیاران در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و آموزش در بستر شاد انجام خواهد شد.
شهرستان قروه و دهگلان: فعالیت تمامی مدارس سطح شهر و روستاهای شهرستانهای یاد شده در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و آموزش در بستر شاد انجام خواهد شد.
گقتنی است؛ مراکز پیشدبستانی و مراکز سنجش نیز فردا شنبه تعطیل است و در خصوص نوبت مجدد برای سنجش نوآموزان نیز، از سوی مدیران مراکز سنجش به خانوادهها اطلاع رسانی خواهد شد.
نظر شما