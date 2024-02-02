افتتاح ۱۰ پروژه برق مشگین شهر همزمان با دهه فجر

ثریا فرجی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با دهه مبارک فجر تعداد ۱۰ پروژه برق با اعتبار ۶۴۰۰ میلیارد ریال در شهرستان مشگین شهر افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی گفت: پروژه پست ۲۳۰ و ۶۳ کیلو ولت سه راه سواره، پروژه نیروگاه ۱۸.۵ مگا واتی، نصب چراغ روشنایی معابر در نقاط مختلف شهریور روستایی، جایگزین سیم مسی با کابل خودنگهدار، نصب کنتور هوشمند، افتتاح اداره برق شهر قصابه و کلنگ زنی ساختمان جدید اداره برق شهر مرادلو نمونه هایی از این پروژه ها بودند.

مدیریت برق شهرستان مشگین شهر افزود: مبلغ ۶۱ میلیارد ریال بابت افتتاح چاه‌های کشاورزی، گلخانه ای، دامداری ها، کارگاه‌های تولیدی وصنعتی هزینه شده است.

فرجی تصریح کرد: پروژه های سرمایه گذاری مبلغ ۸۴ میلیارد ریال در توسعه واحداث، تجهیز و راه اندازی پست های توزیع، فیدرهای جدید وتوسعه شبکه های ۲۰ کیلو ولت و اصلاح و بهینه سازی شبکه های روستایی و شهری هزینه شده است.