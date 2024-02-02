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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۱۰

شهردار بافق:

بزرگترین زورخانه روباز کشور در بافق راه‌اندازی می‌شود

بزرگترین زورخانه روباز کشور در بافق راه‌اندازی می‌شود

یزد- شهردار بافق از افتتاح بزرگترین زورخانه روباز کشور در بافق و بهره‌برداری از آن تا دهه فجر سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی نوروز زاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ورزش زورخانه ای، ریشه در میراث کهن ما دارد، اظهار کرد: در ورزش کهن زورخانه‌ای، نوجوان و جوانان در کنار ورزش اخلاق، فتوت و جوانمردی را تمرین می‌کنند.

وی افزود: با توجه به استقبال خوب از این ورزش در شهرستان بافق، شهرداری بافق با تملک دو قطعه زمین در دو نقطه مختلف شهر شروع به ساخت دو زورخانه جدید کرده است.

نوروز زاده بیان کرد: عملیات ساخت یکی از زورخانه‌ها در خیابان مهدیه شهرستان شروع شده و تا دهه فجر سال آینده به بهره داری می‌رسد.

شهردار بافق ادامه داد: زورخانه دوم که بزرگترین زورخانه روباز جهان است، تملک و طراحی آن انجام شده و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی عنوان کرد: در مجموع برای تملک و احداث این دو زورخانه، شهرداری بافق تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.

کد مطلب 6012515

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    نظرات

    • محمد IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
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      کاش شهردار بافق یه فکری هم برای مسیر خاکی و داغون دویست خانواده انتهای کوچه انقلاب ۴ انجام میداد

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