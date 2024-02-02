به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی نوروز زاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ورزش زورخانه ای، ریشه در میراث کهن ما دارد، اظهار کرد: در ورزش کهن زورخانه‌ای، نوجوان و جوانان در کنار ورزش اخلاق، فتوت و جوانمردی را تمرین می‌کنند.

وی افزود: با توجه به استقبال خوب از این ورزش در شهرستان بافق، شهرداری بافق با تملک دو قطعه زمین در دو نقطه مختلف شهر شروع به ساخت دو زورخانه جدید کرده است.

نوروز زاده بیان کرد: عملیات ساخت یکی از زورخانه‌ها در خیابان مهدیه شهرستان شروع شده و تا دهه فجر سال آینده به بهره داری می‌رسد.

شهردار بافق ادامه داد: زورخانه دوم که بزرگترین زورخانه روباز جهان است، تملک و طراحی آن انجام شده و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی عنوان کرد: در مجموع برای تملک و احداث این دو زورخانه، شهرداری بافق تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.