به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر حاجی بیگی گفت: در روزهای سرد سال، بارش‌های زمستانی، افزایش بیماری‌های فصلی و آلودگی هوا، میزان مراجعه مردم به مراکز اهدای خون کاهش می‌یابد و این در حالی است که در فصل زمستان، مصرف خون و فرآورده‌های آن به علت اعمال جراحی افزایش می‌یابد از این رو ذخایر خون در سازمان انتقال خون باید در حد عالی باشد.

وی درباره میزان فراوانی گروه‌های خونی در کشور، افزود: ۹۰ درصد افرادی که خون اهدا می‌کنند، دارای گروه‌های خونی مثبت هستند و فقط ۱۰ درصد اهدا کنندگان گروه خونی منفی دارند که سهم o منفی ۴ درصد، a منفی ۳ درصد، b منفی ۲ درصد، ab منفی به عنوان کمیاب‌ترین و نایاب‌ترین خون در جامعه، یک درصد است.

حاجی بیگی از شهروندان دارای گروه‌های خونی منفی خواست نسبت به اهدای خون توجه بیشتری داشته باشند، زیرا گروه‌های خونی منفی جمعیت کمتری را شامل می‌شود و در مواقع اورژانس و بحران به این گروه‌های خونی بیشتر نیاز است.

وی همچنین با اشاره به مشارکت کم بانوان در اهدای خون، گفت: در دنیا ۳۳ درصد از بانوان به صورت نرمال در اهدای خون مشارکت دارند، اما در ایران سهم درصد مشارکت بانوان ۴ و نیم درصد است؛ بانوان به دلیل مسائل فیزیولوژیک ۳ بار در سال می‌توانند خون اهدا کنند و از بانوان می‌خواهیم سهم بیشتری در اهدای خون داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون ایران همچنین با اشاره به اینکه این سازمان باید روزانه پاسخگوی بیش از هزار بیمارستان و مرکز درمانی در سطح کشور باشد، افزود: هم اکنون ذخایر خون کشور در وضعیت خوبی است، اما برای حفظ ذخایر خونی باید اهدای خون مداوم باشد.