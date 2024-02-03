  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۰۷

به مناسبت دهه فجر؛

طرح غربالگری وضعیت اسکلتی، عضلانی کودکان و نوجوانان آغاز شد

طرح غربالگری وضعیت اسکلتی، عضلانی کودکان و نوجوانان آغاز شد

طرح غربالگری رایگان وضعیت اسکلتی، عضلانی کودکان و نوجوانان از امروز به مناسبت دهه فجر توسط جمعیت هلال احمر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح غربالگری رایگان وضعیت اسکلتی، عضلانی کودکان و نوجوانان» امروز به مناسبت دهه فجر با شعار از توانبخشی تا توانمندی رونمایی شد.

حجت الاسلام حسینی المدنی رئیس جوانان جمعیت هلال احمر در مورد اجرای این طرح گفت: طرح برای کودکان و نوجوان صورت می‌گیرد تا این افراد در بزرگسالی دچار مشکل نشوند و با حرکت اصلاحی مشکل اسکلتی _ عضلانی را رفع کنیم.

وی افزود: این طرح فقط فعلاً در مرکز جامع توانبخشی هلال‌احمر در تهران و در فاز دوم در سایر استان‌ها صورت می‌گیرد. همچنین این طرح دائمی خواهد بود و از امروز کلید خورد.

وی اعلام کرد: این طرح غربالگری با همکاری آموزش و پرورش و معاونت پیش دبستانی جوانان هلال صورت گرفته است.

همچنین پیمان نامدار، معاون درمان و توانبخشی هلال احمر در مراسم افتتاح طرح غربالگری رایگان اظهارداشت: در هلال احمر جز گروه‌های داوطلب محوریم و جوانان مهم‌ترین عنصر کارهای داوطلبانه محور است.

وی افزود: خدمت به خلق مهم‌ترین عبارت است و این طرح هم در همین راستا مد نظر قرار گرفته است.

نامدار گفت: طی سال‌های اخیر ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی به بحث بهداشت و درمان اختصاص یافته و اگر پیشگیری صورت گیرد می‌توان این اعتبار را صرف زیرساخت‌های کشور کرد.

معاون درمان و توانبخشی هلال احمر ادامه داد: هزینه توانبخشی زیاد است و یک ساعت کار درمانی ۴۵۰ تومان و ماهانه حداقل تا ۷ میلیون هزینه برای خانواده در بخش خصوصی به همراه دارد لذا با اقدامات هلال احمر و اجرای طرح غربالگری نه تنها با پیشگیری در هزینه‌ها صرفه جویی می‌شود بلکه می‌توان این اعتبار را برای بخش‌های دیگر به کار گرفت.

کد مطلب 6012603

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها