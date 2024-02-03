طرح غربالگری وضعیت اسکلتی، عضلانی کودکان و نوجوانان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح غربالگری رایگان وضعیت اسکلتی، عضلانی کودکان و نوجوانان» امروز به مناسبت دهه فجر با شعار از توانبخشی تا توانمندی رونمایی شد.

حجت الاسلام حسینی المدنی رئیس جوانان جمعیت هلال احمر در مورد اجرای این طرح گفت: طرح برای کودکان و نوجوان صورت می‌گیرد تا این افراد در بزرگسالی دچار مشکل نشوند و با حرکت اصلاحی مشکل اسکلتی _ عضلانی را رفع کنیم.

وی افزود: این طرح فقط فعلاً در مرکز جامع توانبخشی هلال‌احمر در تهران و در فاز دوم در سایر استان‌ها صورت می‌گیرد. همچنین این طرح دائمی خواهد بود و از امروز کلید خورد.

وی اعلام کرد: این طرح غربالگری با همکاری آموزش و پرورش و معاونت پیش دبستانی جوانان هلال صورت گرفته است.

همچنین پیمان نامدار، معاون درمان و توانبخشی هلال احمر در مراسم افتتاح طرح غربالگری رایگان اظهارداشت: در هلال احمر جز گروه‌های داوطلب محوریم و جوانان مهم‌ترین عنصر کارهای داوطلبانه محور است.

وی افزود: خدمت به خلق مهم‌ترین عبارت است و این طرح هم در همین راستا مد نظر قرار گرفته است.

نامدار گفت: طی سال‌های اخیر ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی به بحث بهداشت و درمان اختصاص یافته و اگر پیشگیری صورت گیرد می‌توان این اعتبار را صرف زیرساخت‌های کشور کرد.

معاون درمان و توانبخشی هلال احمر ادامه داد: هزینه توانبخشی زیاد است و یک ساعت کار درمانی ۴۵۰ تومان و ماهانه حداقل تا ۷ میلیون هزینه برای خانواده در بخش خصوصی به همراه دارد لذا با اقدامات هلال احمر و اجرای طرح غربالگری نه تنها با پیشگیری در هزینه‌ها صرفه جویی می‌شود بلکه می‌توان این اعتبار را برای بخش‌های دیگر به کار گرفت.