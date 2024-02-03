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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۴۲

مشاور فرمانده سپاه قدس:

پیروزی قدس و محو کامل محور شرارت نتیجه خون شهدای مدافع حرم است

پیروزی قدس و محو کامل محور شرارت نتیجه خون شهدای مدافع حرم است

زرندیه- مشاور فرمانده سپاه قدس گفت: پیروزی قدس و محو کامل محور شرارت نتیجه خون شهدای مدافع حرم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدعلی مقدسی شامگاه جمعه در آئین اربعین شهید مدافع حرم حسین محمدی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش در جبهه مقاومت گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی در زمان تصدی مسوولیت‌های مختلف نظامی در طول چهار دهه انقلاب اسلامی در تمامی عرصه‌ها خوش درخشید و شهادت، بهای رشادت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی این سردار عزیز و پر افتخار ایران اسلامی بود.

مشاور عالی فرماندهی سپاه قدس انقلاب اسلامی افزود: راه سراسر برکت شهیدان مدافع حرم به ویژه سردار رشید اسلام شهید محمدی پر رهرو خواهد بود.

سردار مقدسی گفت: راه سرخ شهدا برگرفته از مکتب حسین بن علی است که با استعانت از خداوند متعال و ادامه این مسیر به طور حتم شاهد پیروزی قدس و محو کامل محور شرارت یعنی رژیم صهیونیستی خواهیم بود.

کد مطلب 6012606

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