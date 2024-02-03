هشدار نسبت به شرایط وخیم هزاران آواره فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که زخمیهای بستری شده در بیمارستان کمال عدوان واقع در شمال نوار غزه در شرایط بسیار بدی به سر میبرند.
در این گزارش آمده است که زخمیها در این بیمارستان از کمترین حد از کمکهای پزشکی برخوردار نیستند.
در همین راستا مدیر سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که دست کم ۲۲ هزار فلسطینی به بیمارستان نوار غزه واقع در خان یونس پناه برده اند و در شرایط غیرانسانی زندگی میکنند.
هلال احمر فلسطین نیز تاکید کرد: بیمارستان امل از نبود کپسول های اکسیژن و دیگر تجهیزات مربوط به عملهای جراحی و داروهای مخصوص بیماریهای مزمن رنج میبرد.
وزارت بهداشت نوار غزه پیشتر اعلام کرد که بیش از ۳۰ هزار آواره فلسطینی در مدرسههای نزدیک مجتمع پزشکی «ناصر» در خانیونس از دسترسی به آب، غذا، شیر خشک و دارو محروم هستند.
مسؤولان وزارت بهداشت نوار غزه همچنین از سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن خواستند که فوراً برای تأمین نیازهای معیشتی و بهداشتی آوارگان فلسطینی مداخله کنند.
این در حالی است که ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی بارها منازل مسکونی در شرق مجتمع پزشکی ناصر در خانیونس را هدف حملههای هوایی و توپخانهای خود قرار داده است.
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