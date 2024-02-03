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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۵۵

عملیات موفقیت‌آمیز نیروهای فلسطینی علیه اشغالگران در جنوب غزه

عملیات موفقیت‌آمیز نیروهای فلسطینی علیه اشغالگران در جنوب غزه

نیروهای مقاومت فلسطین موفق شدند عناصر صهیونیست را در جریان یک عملیات در جنوب غزه هدف قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، با وجود حمله‌های شدید رژیم صهیونیستی علیه بخش‌های مختلف نوار غزه نبرد نیروهای فلسطینی با عناصر اشغالگر در محورهای مختلف این باریکه ادامه دارد.

گردان‌های المجاهدین اعلام کرد که نیروهای وابسته به این گردان‌ها موفق شدند یک عملیات علیه عناصر صهیونیست در جنوب غرب شهر غزه انجام دهند.

نیروهای مقاومت در این عملیات مواضع و محل تجمع نظامیان صهیونیست را با خمپاره هدف قرار دادند.

بر اساس اعلام گردان‌های المجاهدین در این عملیات ضدصهیونیستی تعدادی از عناصر دشمن به هلاکت رسیده و یا زخمی شدند.

نیروهای گردان‌های عمر القاسم شاخه نظامی جبهه دموکراتیک آزادی بخش فلسطین نیز شب گذشته با خمپاره مواضع دشمن صهیونیست و جنگ افزارهای آن را در کیسوویم زیر آتش گرفتند.

گردان‌های قسام نیز اعلام کرد: مبارزان ما یک نفربر نظامیان صهیونیست را با موشک یاسین ۱۰۵ در منطقه الجوازات در شهر غزه هدف قرار دادند.

قسام همچنین بیان کرد: مبارزان ما ۱۵ نظامی صهیونیست را از مسافت صفر در منطقه الجوازات درغرب شهر غزه از پا درآوردند. همچنین گردان‌های قسام اعلام کرد که مبارزانش مرکز تجمع اشغالگران را درمنطقه الجامعات غرب شهر غزه با خمپاره هدف قرار دادند.

کد مطلب 6012637

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