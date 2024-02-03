مازندران قبل و بعد از انقلاب/ تفاوت از زمین تا آسمان است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مازندران به برکت پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف با رشد و جهش فراوانی روبه رو بوده است و این تغییر و دگرگونی را در حوزه زیرساخت‌ها و بخش‌های مختلف علمی، عمرانی، بهداشتی و غیر می‌توان مشاهده کرد.

مازندران در دوران قبل از انقلاب به عنوان حیاط خلوت مستشاران بیگانه بود اما از گردونه پیشرفت و توسعه همانند دیگر مناطق کشور عقب رانده شده بود و فقر و محرومیت در جای جای این استان بزرگ و پهناور موج می‌زد.

محروم بودن اهالی از زیرساخت‌ها و امکانات اولیه بهداشتی و عمرانی و غیره سبب شده بود تا این استان حاشیه خزر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کند و ساحل آن به عنوان تفریحگاه دولتمردان رژیم سفاک پهلوی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ناوگروه ۸۶ با فارغ التحصیلان دانشگاه دریایی نوشهر

از مهمترین افتخارات مازندران در دوران بعد از انقلاب اسلامی تأسیس دانشگاه دریایی حضرت امام خمینی (ره) در نوشهر بود که با درخشش افسران که همگی از فارغ التحصیلان این دانشگاه بودند، بزرگترین مانور دریایی ایران در جهان با عنوان مأموریت ناوگروه ۳۶۰ انجام شد و توان دفاعی و فناوری ایران اسلامی در حوزه دریا به رخ جهانیان کشیده شد.

در حوزه برق و زیرساخت‌های صنعت برق نیز قبل انقلاب در کل کشور فقط هفت هزار مگاوات نیروگاه نصب شده بود و این آمار به حدود ۹۶ هزار مگاوات رسیده و نشان دهنده رشد بالا در احداث نیروگاه‌ها و توسعه شبکه است.

کوروش موسوی مدیرعامل برق منطقه‌ای مازندران - گلستان با اشاره به اینکه حدود ۳۰۰ مگاوات ظرفیت نصب شده پست‌های فوق توزیع در قبل از انقلاب بوده است، افزود: در حال حاضر این عدد در استان‌های مازندران و گلستان به بالای ۲۰ هزار مگاوات رسیده است.

اجرای ۴,۰۰۰ میلیارد تومان پروژه صنعت برق در مازندران

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: طول خطوط ما به ۶ هزار کیلومتر رسیده و در طی دولت سیزدهم تنها در مازندران بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان پروژه را افتتاح کردیم که در کل دو استان به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

مدیرعامل برق منطقه‌ای مازندران و گلستان ادامه داد: پروژه‌ای که اکنون در دست احداث داریم، پروژه خط انتقال ۴ و ۶ مداره ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت بین رویان و محمودآباد به طول ۴۲ کیلومتر و ۱۸۶ کیلومتر مدار که امکان انتقال هزار و ۶۰۰ مگاوات توان را خواهد داشت است.

کاهش ۳۱ درصدی نرخ بیکاری

نرخ بیکاری مازندران در دوران قبل از انقلاب اسلامی ۳۶ درصد بود که با تلاش‌های صورت گرفته این نرخ در سال جاری با کاهش ۳۱ درصدی به ۵.۱ درصد رسید و در کشور بی نظیر بوده است، از سوی دیگر مازندران در دوران قبل از انقلاب از داشتن واحدهای تولیدی بزرگ و فناور و دانش بنیان محروم بوده است.

علی باقری مدیرکل تعاون مازندران با اظهار اینکه در استان مازندران کاهش نرخ بیکاری را شاهد هستیم، به افزایش صدور مجوز مشاغل خانگی خبر داد و گفت: میزان صدور مجوز مشاغل خانگی در استان رشد یافته و در سال ۱۳۹۹ هزار و ۲۱۷ مورد بود و در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۷ هزار و ۴۰۰ مورد رسید.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر ادامه داد: مدت زمان صدور مجوز مشاغل خانگی از ۱۲ روز در سال ۱۳۹۹ به ۳ روز در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت، همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ مشارکت اقتصادی ۴۴ درصد و نرخ بیکاری ۷.۵ درصد بود که در سال ۱۴۰۲ نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۶ درصد افزایش و نرخ بیکاری به ۶.۴ درصد کاهش یافت.

کازینوهایی که مدرن ترین مراکز درمانی شد

در حوزه بهداشت و درمان پیشرفت‌های صورت گرفته در مازندران به هیچ وجه قابل قیاس با دوران قبل از انقلاب نیست و مجهزترین و پیشرفته‌ترین مراکز درمانی سرطان و بیماری‌های نادر در استان مازندران وجود دارد و انقلاب اسلامی توانست اماکنی نظیر کازینوها را در مازندران به پیشرفته‌ترین مراکز بهداشتی تبدیل کند.

علی شبستانی منفرد معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی افزود: در حوزه درمان، احداث و تأسیس اولین مرکز جامع کاشت حلزون برای درمان ناشنوایی کودکان در شمال کشور جز اقدامات علوم پزشکی بابل بوده است.

شبستانی بیان کرد: ساخت مرکز جامع مدیریت نیز در دانشگاه علوم پزشکی بابل که به درمان بیماران دیالیزی کمک می‌کند و بحث اورژانس‌های روانپزشکی از اقدامات ما بوده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل تصریح کرد: خرید تجهیزات پزشکی در حوزه‌های مختلف صورت گرفت و در حوزه بهداشت و درمان به راه اندازی ۱۴ پروژه اشاره کرد.

وی ذکر کرد: ۵۸ مورد در کاشت حلزون اقدام کردند و کاهش ۲۱ مورد مرگ و میر کودکان به ۱۰ مورد را در یک سال اخیر داشتیم..

اوایل انقلاب ۲۱ بیمارستان در استان وجود داشت و اکنون ۴۹ بیمارستان در استان خدمات رسانی می‌کند و طول راه‌های استان از ۲۵۰۰ کیلومتر در ابتدای انقلاب به بیش از ۱۰ هزار کیلومتر افزایش یافته است.

فرج الله فتح الله پور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران ادامه داد: تولید محصولات باغی نیز ۱۱۲ از هزار تن به بیش از ۲.۵ میلیون تن و تولید محصولات زراعی از ۸۰۷ هزار تن به دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با بیان اینکه در هیچ روستایی در قبل از انقلاب طرح هادی وجود نداشت، گفت: اکنون بیش از هزار و ۲۹۶ روستا این طرح اجرا شده است.

وی وجود ۲۷۰ مرکز بهداشتی درمانی را از دیگر دستاوردهای انقلاب برشمرد و گفت: تعداد کتابخانه‌های عمومی استان نیز از ۲۵ واحد به ۱۱۹ واحد رسیده است و تعداد سالن‌های ورزشی روباز از ۴۸ واحد به ۳۵۸ مکان و تعداد سالن‌های ورزشی سرپوشیده نیز به بیش از دو هزار و ۴۰۰ سالن افزایش یافته است.

فتح الله پور افزود: ۱۳ پست انتقال برق در اوایل انقلاب به ۳۲ پست انتقال برق در حال حاضر رسیده است و اوایل انقلاب تنها ۴ شهر گازرسانی شده بود و در حال حاضر تمامی ۶۴ شهر استان از نعمت گاز بهره‌مند هستند و تعداد مشترکان گاز از ۹ هزار ۳۰۰ مشترک به به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک رسیده است.

به گزارش مهر، قبل از انقلاب دو فرودگاه در سطح استان وجود داشت و در حال حاضر ۳ فرودگاه در سطح استان مازندران خدمات رسانی می‌کند و فقط یک بندر در استان وجود داشت که اکنون به سه بندر رسیده و بندر امیرآباد دارای هفت و نیم میلیون تومان ظرفیت اسمی است.