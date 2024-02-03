حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بر اساس این گزارش عناصر صهیونیست به اردوگاه بلاطه واقع در نابلس حمله کردند. نیروهای مقاومت در این اردوگاه نیز از پای ننشسته و با متجاوزان درگیر شدند.

منابع آگاه در گفتگو با شبکه المیادین گزارش دادند که متجاوزان صهیونیست در جریان درگیری با نیروهای مقاومت با نارنجک‌های قدرتمند هدف قرار گرفتند.

شهرهای سلفیت و طوباس نیز شاهد یورش نظامیان صهیونیست و تیراندازی به سمت فلسطینی‌های ساکن این منطقه‌ها بوده اند.

همچنین درگیری‌های شدید میان نیروهای مقاومت و اشغالگران در شهر طوباس رخ داده است.

نظامیان صهیونیست به روستاهای روجیب در شرق نابلس و برقه واقع در شمال غرب این شهر حمله کردند.

باشگاه اسیران فلسطینی به تازگی اعلام کرده است که رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر تا کنون شش هزار و ۴۶۰ نفر را در منطقه‌های مختلف کرانه باختری بازداشت کرده است.

این نهاد فلسطینی شمار بازداشت‌شدگان فلسطینی در بخش‌های مختلف کرانه باختری را تنها طی ۲۴ ساعت ۴۴ نفر اعلام کرد.