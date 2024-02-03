به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی طی بامداد و صبح امروز بخش‌های مختلف نوار غزه را هدف حمله‌های وحشیانه خود قرار دادند.

بر اساس این گزارش، بخش‌های شرقی شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بمباران شدند.

در جریان بمباران یک منزل مسکونی در شرق شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه دست کم ۱۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

منطقه قیزان النجار واقع در جنوب غرب شهر خان یونس نیز شاهد حمله‌های وحشیانه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بوده است.

از سوی دیگر در ادامه تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی علیه لبنان توپخانه این رژیم بامداد امروز منطقه‌ها نزدیک به الضیره، یارین و علما الشعب را هدف حمله‌های خود قرار داد.

منطقه مرزی بلیدا در جنوب لبنان نیز هدف یک حمله هوایی از سوی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت.