نبرد سنگین مبارزان فلسطینی با اشغالگران در غرب شهر غزه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در حالی که حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه سراسر نوار غزه طی بامداد و صبح امروز ادامه داشته و ده‌ها شهید و زخمی برجای گذاشته است نیروهای مقاومت در نوار غزه و کرانه باختری تلاش کردند عناصر صهیونیست را هدف قرار دهند.

حمله حزب الله به ۲ پایگاه اشغالگران در مزارع اشغالی شبعا

حزب الله لبنان از حمله های جدید به مواضع نظامیان صهیونیست در مزارع اشغالی شبعا خبر داد.

مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد: رزمندگان مقاومت اسلامی مرکز الرمثا در مزارع اشغالی شبعا را با موشک هدف قرار دادند. همچنین رزمندگان مقاومت مرکز السماقه را در مزارع اشغالی شبعا با موشک هدف قرار دادند.

درگیری شدید در غرب شهر غزه

منابع فلسطینی از درگیری شدید میان مبارزان فلسطینی و نظامیان رژیم صهیونیستی در غرب شهر غزه خبر دادند.

آمار جدید شهدا و مجروحان ناشی از حمله های رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ جنایت در غزه انجام داده که در نتیجه این اقدامات ۱۰۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۶۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس اعلام این بیانیه تعداد شهدای غزه از زمان آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به این منطقه تاکنون از ۲۷۲۳۸ نفر فراتر رفته و آمار زخمی‌ها نیز بالغ بر ۶۶۴۵۲ نفر است.

حمله‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه و جنوب لبنان

خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی طی بامداد و صبح امروز بخش‌های مختلف نوار غزه را هدف حمله‌های وحشیانه خود قرار دادند.

بر اساس این گزارش، بخش‌های شرقی شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بمباران شدند.

در جریان بمباران یک منزل مسکونی در شرق شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه دست کم ۱۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

منطقه قیزان النجار واقع در جنوب غرب شهر خان یونس نیز شاهد حمله‌های وحشیانه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بوده است.

از سوی دیگر در ادامه تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی علیه لبنان توپخانه این رژیم بامداد امروز منطقه‌ها نزدیک به الضیره، یارین و علما الشعب را هدف حمله‌های خود قرار داد.

منطقه مرزی بلیدا در جنوب لبنان نیز هدف یک حمله هوایی از سوی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

هدف قرار گرفتن صهیونیست‌ها در جنوب غزه

از سوی دیگر نبرد نیروهای فلسطینی با عناصر اشغالگر در محورهای مختلف نوار غزه ادامه دارد.

گردان‌های المجاهدین اعلام کرد که نیروهای وابسته به این گردان‌ها موفق شدند یک عملیات علیه عناصر صهیونیست در جنوب غرب شهر غزه انجام دهند.

نیروهای مقاومت در این عملیات مواضع و محل تجمع نظامیان صهیونیست را با خمپاره هدف قرار دادند.

بر اساس اعلام گردان‌های المجاهدین در این عملیات ضدصهیونیستی تعدادی از عناصر دشمن به هلاکت رسیده و یا زخمی شدند.

منفجر کردن یک مسجد توسط اشغالگران برای تفریح!

این در حالی است که فعالان در فضای مجازی یک کلیپ ویدئویی را منتشر کردند که نشان می‌دهد نظامیان صهیونیست تا چه حد وحشی و وقیح هستند.

در این کلیپ ویدئویی که توسط یک نظامی صهیونیست اوکراینی الاصل منتشر شده، لحظه منفجر کردن مسجد تمیم الداری در بیت لاهیا واقع در شمال نوار غزه به تصویر کشیده شده است.

شبکه الجزیره گزارش داد که بر اساس این کلیپ ویدئویی مسجد مذکور پیشتر توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی تخریب شده بود اما نظامیان صهیونیست برای سرگرمی و تفریح مجدداً آن را منفجر کردند.

حمله نظامیان صهیونیست به کرانه باختری

از سوی دیگر اشغالگران صهیونیست مانند روزهای گذشته به بخش‌های مختلف کرانه باختری یورش برده و علاوه بر تفتیش منازل فلسطینی‌ها اقدام به بازداشت تعدادی از جوانان فلسطینی کردند.

بر اساس این گزارش عناصر صهیونیست به اردوگاه بلاطه واقع در نابلس حمله کردند. نیروهای مقاومت در این اردوگاه نیز از پای ننشسته و با متجاوزان درگیر شدند.

منابع آگاه در گفتگو با شبکه المیادین گزارش دادند که متجاوزان صهیونیست در جریان درگیری با نیروهای مقاومت با نارنجک‌های قدرتمند هدف قرار گرفتند.

شهرهای سلفیت و طوباس نیز شاهد یورش نظامیان صهیونیست و تیراندازی به سمت فلسطینی‌های ساکن این منطقه‌ها بوده اند.

همچنین درگیری‌های شدید میان نیروهای مقاومت و اشغالگران در شهر طوباس رخ داده است.

نظامیان صهیونیست به روستاهای روجیب در شرق نابلس و برقه واقع در شمال غرب این شهر حمله کردند.

شرایط وخیم هزاران آواره فلسطینی / تیراندازی به سمت مقر هلال احمر

این در حالی است که اوضاع آوارگان فلسطینی در نوار غزه به ویژه در بیمارستان‌های این باریکه هر روز بیش از گذشته رو به وخامت می‌رود. خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که زخمی‌های بستری شده در بیمارستان کمال عدوان واقع در شمال نوار غزه در شرایط بسیار بدی به سر می‌برند.

در این گزارش آمده است که زخمی‌ها در این بیمارستان از کمترین حد از کمک‌های پزشکی برخوردار نیستند.

در همین راستا مدیر سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که دست کم ۲۲ هزار فلسطینی به بیمارستان نوار غزه واقع در خان یونس پناه برده اند و در شرایط غیرانسانی زندگی می‌کنند.

هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد که در جریان تیراندازی اشغالگران صهیونیست به سمت مقر این سازمان که دربرگیرنده هزاران آواره فلسطینی است دست کم چهار فلسطینی از جمله مدیر اداره جوانان هلال احمر به شهادت رسیده و شش تن دیگر زخمی شدند.

این نهاد فلسطینی تاکید کرد: بیمارستان امل از نبود کپسول های اکسیژن و دیگر تجهیزات مربوط به عمل‌های جراحی و داروهای مخصوص بیماری‌های مزمن رنج می‌برد.

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