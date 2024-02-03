فروش هر کیلو گرم تخم مرغ بالاتر از ۵۷ هزار تومان گرانفروشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کاشانی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ بهمن و اسفند به ۱۱۵ هزار تن برسد، در حالی که حداکثر نیاز کشور ۱۰۵ هزار تن است.

به گفته وی، طی ۲ و ۳ ماه اخیر صادرات در راستای تنظیم بازار داخل به طور محدود انجام می‌شود.

کاشانی نرخ مصوب هر کیلو گرم تخم مرغ در میادین را ۵۶ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این محصول در سطح خرده فروشی ممکن است با نرخ بالاتر عرضه شود، اما فروش بالاتر از ۵۷ هزار تومان گرانفروشی است.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن ادامه داد: قیمت کنونی تخم مرغ درب مرغداری نسبت به ماه‌های قبل از ثبات نسبی برخوردار بوده و با وجود پیگیری‌های مکرر قیمت اصلاح نشده است.

کاشانی گفت: برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید تخم مرغ به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برسد که این امر بیانگر رشد ۳۵ درصدی تولید نسبت به ۳ سال اخیر است.