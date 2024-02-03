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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۵۱

فروش هر کیلو گرم تخم مرغ بالاتر از ۵۷ هزار تومان گرانفروشی است

فروش هر کیلو گرم تخم مرغ بالاتر از ۵۷ هزار تومان گرانفروشی است

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغداران میهن، نرخ مصوب هر کیلو گرم تخم مرغ در میادین را ۵۶ هزار تومان اعلام کرد و گفت: فروش این محصول در سطح خرده فروشی ها بالاتر از ۵۷ هزار تومان گرانفروشی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کاشانی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ بهمن و اسفند به ۱۱۵ هزار تن برسد، در حالی که حداکثر نیاز کشور ۱۰۵ هزار تن است.

به گفته وی، طی ۲ و ۳ ماه اخیر صادرات در راستای تنظیم بازار داخل به طور محدود انجام می‌شود.

کاشانی نرخ مصوب هر کیلو گرم تخم مرغ در میادین را ۵۶ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این محصول در سطح خرده فروشی ممکن است با نرخ بالاتر عرضه شود، اما فروش بالاتر از ۵۷ هزار تومان گرانفروشی است.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن ادامه داد: قیمت کنونی تخم مرغ درب مرغداری نسبت به ماه‌های قبل از ثبات نسبی برخوردار بوده و با وجود پیگیری‌های مکرر قیمت اصلاح نشده است.

کاشانی گفت: برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید تخم مرغ به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برسد که این امر بیانگر رشد ۳۵ درصدی تولید نسبت به ۳ سال اخیر است.

کد مطلب 6012693

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