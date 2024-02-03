یک شکایت گروهی دیگر سر راه اپل سبز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زیرا این شرکت خرید از اپ ها خارج از اپ استور را منع کرده که این امر به افزایش قیمت ها برای مشتریان منجر شده است.

ایوون گونزالس راجرز قاضی دادگاه منطقه ای آمریکا، در مارس ۲۰۲۲ میلادی اجازه ثبت شکایت دسته جمعی علیه اپل را صادر نکرد اما پس از آنکه شاکیان محدود به افرادی شدند که حساب کاربری داشتند و ۱۰ دلار یا بیشتر صرف خرید اپلیکیشن یا محتوای داخل اپ کرده بودند، نظر خود را تغییر داد.

هرچند راجرز همچنان نگران است زیرا تعداد شاکیان پس از محدود شدن احتمالا شامل بیش از ۱۰ میلیون حساب کاربری است که هیچ خسارتی ندیده اند، اما به گفته او این رقم را می توان کاهش داد.

این قاضی ساکن اوکلند واقع در ایالت کالیفرنیا آمریکا همچنین تقاضای اپل برای مستثنی کردن حساب شهادت دو کارشناسی که از دیدگاه شرکت بی اعتبار بودند( از جمله دانیل مک فادن، اقتصاد دان برنده جایزه نوبل) را رد کرد. این افراد قرار است درباره چگونگی خسارت رساندن عملکرد اپل به مشتریان شهادت دهند.

مارک ریفکین یکی از وکلای کاربران اپل از این اقدام قاضی ابراز خشنودی کرد و گفت مشتاق آغاز مرحله بعدی این پرونده آنتی تراست ۱۲ ساله است. او تخمین می زند نتیجه این شکایت دسته جمعی به پرداخت غرامتی چند میلیارد دلاری از سوی اپل منجر شود.

راجرز بر پرونده شکایت آنتی تراست اپیک گیمز علیه اپل نیز نظارت کرده بود. او در سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی به اپل دستور داده بود محدودیت ها بر شیوه پرداخت مشتریان برای اپ هایشان را آزاد تر کند اما اپل را ملزم به آزادسازی دانلود اپ خارج از اپ استور نکرد.