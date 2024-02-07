گوگل و موزیلا مخالف تغییرات قوانین مرورگر اپل در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، اپل تغییرات بزرگی در شیوه عملکرد مرورگرها روی آیفون و آی پد در اتحادیه اروپا ایجاد می کند و دلیل این امر نیز قوانین جدید این منطقه است. قوانین مذکور برای کمک به بهبود رقابت شرکت های فناوری با همتایان بزرگی مانند اپل ارائه شده اند.

براساس تغییرات این شرکت، مرورگرهایی مانند کروم و فایرفاکس می توانند فناوری خود را در دستگاه هایiOS به کارگیرند، اما یک نکته مهم وجود دارد؛ این امر فقط مختص اروپا است.

گوگل و موزیلا، شرکت های توسعه دهنده کروم و فایرفاکس نیز دل خوشی از این تغییرات اپل ندارند. آنها معتقدند اپل با اجرای تغییرات مذکور فقط در اتحادیه اروپا، اوضاع را برای آنها پیچیده تر می کند. آنها باید روی دو نسخه متفاوت از مرورگرهایشان کار کنند که یکی برای اروپا و دیگری برای بقیه نقاط جهان کاربرد دارد. موزیلا معتقد است این امر ناعادلانه است و رقابت را برای هر مرورگر دیگری به استثنای سافاری(مرورگر اپل) سخت می کند.

از سوی دیگر تیم کروم در گوگل نیز همین عقیده را دارند. به اعتقاد آنها اپل در حقیقت تلاشی برای تسهیل رقابت مرورگرهای دیگر برای نصب روی آیفون و آی پد انجام نمی دهد.

در حال حاضر اگر فرد کروم یا فایرفاکس را روی یک دستگاه iOS دانلود کند، در اصل از سافاری فقط با ظاهری متفاوت استفاده می کند، زیرا اپل تاکنون به مرورگرهای دیگر اجاره نداده تا فناوری خود را به کار گیرند.

همچنین افراد گله داشتند مدتی است که سافاری در افزودن ویژگی هایی که مرورگرهای دیگر آنها را دارند، کند شده است. اما اکنون مرورگر مخصوص اپل بهبود یافته و رقابت بیشتر ممکن است به ارتقای بیشتر آن نیز کمک کند. مشکل آنجاست که با توجه به قوانین جدید اپل، چنین رقابتی فقط در اتحادیه اروپا رخ می دهد.