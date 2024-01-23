اپل ۱۳.۷ میلیون دلار جریمه به روسیه پرداخت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این جریمه برای سواستفاده شرکت از موقعیت برتر خود در بازار پرداخت در اپلیکیشن وضع شده بود.

اپل که به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده قبلا با رای FAS درباره ارجحیت دادن محصولاتش بر رقبا در سیستم عامل iOS مخالفت کرده بود.

سرویس فدرال آنتی مونوپولی روسیه (FAS)اعلام کرد اپل در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۴ میلادی جریمه را پرداخت کرده و این مبلغ به بودجه فدرال کشور منتقل شده است. در فوریه ۲۰۲۳ میلادی FAS اعلام کرد اپل ۱۲.۱ میلیون دلار جریمه آنتی تراست مربوط به یک پرونده دیگر پرداخت کرده است. در آن پرونده اپل به سواستفاده از قدرت خود در بازار اپلیکیشن های موبایل متهم شده بود.

طی چند سال اخیر روسیه با مدیران شرکت های فناوری بزرگ چالش داشته است. یکی از دلایل این امر نیز انتشار محتوای غیرقانونی و ناتوانی شرکت ها برای ذخیره داده ها داخل کشور بوده است. این در حالی است که از زمان آغاز درگیری های روسیه و اوکراین این تنش ها بیشتر شده است.