ضرورت ایجاد کلانتری در نقاط پرجمعیت و آسیب پذیر ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، امین اسدی صبح شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران که با همراهی جمعی از اعضای شورای تأمین انجام شد ضمن تشریح وضعیت اجتماعی و فرهنگی شهرستان، نگاه ویژه فرماندهی ویژه غرب استان تهران را به منظور تقویت ساختار انتظامی شهرستان ملارد را خواستار شد.

سرپرست فرمانداری ملارد در ادامه بر ضرورت افزایش نیروی انسانی و توان لجستیکی، سرعت بخشیدن به تکمیل و تجهیز ساختمان یگان ویژه، کلانتری روستای «بیدگنه» و پلیس‌های تخصصی تاکید کرد.

اسدی جمعیت و مهاجر پذیری شهر ملارد در سال‌های اخیر را یادآور شد و از اعلام آمادگی این شهرستان برای راه اندازی کلانتری در نقاط پرجمعیت و آسیب پذیر خبر داد.

سرپرست فرمانداری ملارد داشتن اراده، تغییر نگرش و وجود همدلی در بین مدیران را از عوامل اساسی در پیشبرد کارها برشمرد و گفت: تجربه نشان داده در برخی موارد با محدود کردن کاری از پیش برده نمی‌شود.

بر اساس این گزارش سردار کیومرث عزیزی فرمانده نیروی انتظامی غرب استان تهران نیز در این نشست حضور پررنگ نیروی انتظامی در سطح جامعه را باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی و تأثیرگذار در برخوردهای قانونی و بازدارنده با متخلفین عنوان کرد.

وی انجام کارها به صورت جهادی و انقلابی و نظارت مستمر بر امورات را مورد تاکید قرار داده و خاطر نشان کرد: ساختمان اداری دستگاه‌ها و سیمای ظاهری آنها باید با شأن و جایگاه آنها همخوانی داشته باشد که انتظار می‌رود برای پروژه‌های در دست ساخت انتظامی شهرستان ملارد این مهم مدنظر قرار گیرد.