به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، اما اشکال دیگر اتوماسیون مشاغل بیشتری را از بین می برد.

در گزارش «پیش بینی تاثیر مشاغل هوش مصنوعی۲۰۲۳» فورستر پیش بینی شده این فناوری بیش از آنکه جایگزین مشاغل شود، شکل آنها را تغییر می دهد. اما گزارش دارای بخشی با این عنوان نیز است که «بیایید واضح باشیم؛ هوش مصنوعی شغل های دفتری و مدیریتی را هدف می گیرد».

شغل های دفتری و مدیریتی که بیشتر در معرض خطر عقب ماندن هستند شامل نویسندگان فنی، دستیاران پژوهشی علوم اجتماعی، تصحیح‌کنندگان، کپی‌نویسان و افرادی هستند که در پست‌های اداری مشغول فعالیت هستند.

افرادی که کالج را گذرانده اند، شغل های مدیریتی و دفتری دارند و در حقیقت به طبقه متوسط تعلق دارند، بیش از بقیه با چالش روبرو می شوند. مثلا افرادی که درآمد سالانه آنها کمتر از ۶۰ هزار دلار است، کمتر از افرادی با درآمد ۹۰ هزار دلار یا بیشتر در معرض خطر جایگزین شدن با هوش مصنوعی قرار دارند.

البته طبق این تحلیل افراد چند سال فرصت دارند تا خود را برای ورود هوش مصنوعی به بازار آماده کنند. زیرا مدلسازی شرکت نشان می دهد برای پاسخگویی به چالش های مربوط به حقوق مالکیت معنوی، کپی رایت، سرقت ادبی، نرخ رفرش مدل، تبعیض مدل، چالش های اخلاقی و قابلیت اطمینان از پاسخ مدل در توسعه هوش مصنوعی مولد به مدتی زمان نیاز است.

همچنین در این گزارش پیش بینی شده هرچند هوش مصنوعی مولد مشاغل را از بین می برد، اما دیگر اشکال اتوماسیون تاثیر بیشتری بر بازار مشاغل دارند. این گزارش پیش بینی می کند در ۲۰۲۳ میلادی هوش مصنوعی مولد ۹.۳ درصد مشاغل به دلیل اتوماسیون ازبین برده و این رقم تا ۲۰۳۰ میلادی به ۳۰.۴ درصد می رسد، اما در متن آن اشاره شده جایگزین شدن اتوماسیون به معنای از بین رفتن تمام فرصت های شغلی مختص انسان ها نیست، زیرا در حال حاضر مشاغل مختلفی وجود دارند که انسان ها تمایلی به انجام آن ندارند.

در برخی موارد اتوماسیون مشاغلی را انجام می دهد که به سختی می توان فردی را برای انجام آنها استخدام کرد. به عنوان مثال ربات های فیزیکی و اتوماسیون در دهه ۲۰۲۰ میلادی پر کردن شکاف نیروی انسانی را آغاز کرده اند.

تحلیلگران فورستر معتقدند افراد فعال دربخش های خلاق تر، مانند ویراستاران، نویسندگان، مولفان و شاعران، و ترانه سراها، احتمال بیشتری دارد که ابزارهای مولد هوش مصنوعی را در مشاغل خود بکار ببرند و احتمالا کمتر از مشاغل دیگر جایگزین می شوند.

همچنین این تحلیل از رهبران خواسته تا درباره استفاده از هوش مصنوعی مولد برای ارتقای بهره وری کارگران و بهبود خدمات مشتریان راه حلی بیابند.