آزمایش موفق ربات های مددکار سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، به عنوان بخشی از یک آزمایش که کارمندان «مرکز رباتیک و هوش مصنوعی انگلیس»(National Robotarium) در پاریس انجام دادند، واحدهای Spring(ربات های کمک کننده اجتماعی در مراقبت های بهداشتی سالمندی) برای کمک به بیماران استفاده شدند تا اضطراب آنان را از بین ببرد و همچنین فشار روی کارمندان بخش پرستاری را کاهش دادند.

ربات های مذکور مجهز به هوش مصنوعی هستند و می توانند گفتگوهای عادی انجام دهند، نیازهای بیماران را درک و به انجام فعالیت های روتین کمک کنند. آزمایش مذکور در ۳ مرحله در Assistance Publique Hopitaux de Paris در فرانسه انجام شد.

ربات ها به بیماران خوشامد گفتند، به سوالات پاسخ و مسیر را به افراد نشان دادند و همچنین توانستند گفتگوهایی را درک کنند که در آنها همزمان چند نفر صحبت می کردند. این ابزارهای هوشمند با انجام فعالیت های ساده اما تکراری، تماس فیزیکی احتمالی بین کارمندان و بیماران را کاهش دادند و بازخوردهای اولیه حاکی از آن است که استفاده از ربات های کمک کننده اجتماعی احتمالا ریسک انتقال عفونت را کاهش می دهد و همزمان بهره وری پزشکان و پرستاران را بهبود می بخشد.

پروفسور آن-سوفی ریگارد رییس یکی از بخش های Assistance Publique Hopitaux de Paris در این باره می گوید: بیماران ما به طرز روزافزونی به رباتیک و تحول خدمات بیمارستانی علاقمند هستند و آن را تکامل منطقی جامعه مان می دانند. آنها معتقدند ربات ها می توانند در آینده به بخشی مهم از خدمات مراقبت از بیمار در بیمارستان ها تبدیل شوند که دلیل این امر ظرفیت آنها برای تقابل اجتماعی و راهنمایی است. سالمندان نیز از طراحی ربات ابراز خرسندی کرده اند و معتقدند این ابزارها برای فراهم کردن اطلاعات و کمک به بیمارانی با اختلالات شناختی کارآمد باشند.

«مرکز رباتیک و هوش مصنوعی انگلیس» در ادینبرا است و در حقیقت با همکاری دانشگاه های هریوت-وات و ادینبرا ایجاد شده است.