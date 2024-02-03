فرمانده کل ارتش از آخرین دستاوردهای نیروی زمینی ارتش بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر «سید عبدالرحیم موسوی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش و جمعی از معاونان ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، مسؤولان صنعت دفاعی کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان، از نمایشگاه آخرین دستاوردهای هوانیروز ارتش، جهاد خودکفایی، مرکز تولید، بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرن و صنایع یاعلی (ع) در ستاد هوانیروز بازدید کردند.

بنا بر این گزارش، در نمایشگاه هوانیروز ارتش، برخی دستاوردها، از جمله سامانه واقع‌نمایی عملیات رزمی، شبیه ساز واقعیت مجازی بالگردها، سامانه‌های خود حفاظتی، پروژه یوسف، انواع موشک‌های کروز هوا پایه برد بلند، هوا به سطح ضد زره، موشک قدر، انواع پهپادهای انتحاری شناسایی، سوئیچ بلید و پهپاد انهدامی محرم، انواع قطعات مورد نیاز بالگردی، خودروهای فوق سنگین کیان ۶۰۰ پلاس، ۷۰۰، ۸۰۰، انواع تجهیزات مورد نیاز در حوزه زرهی، عملیاتی و رزم زمینی و… به نمایش درآمدند.

سامانه جامع و یکپارچه موشکی بالگرد ۲۰۹

سامانه جامع و یکپارچه موشکی بالگرد ۲۰۹ با قابلیت شلیک انواع موشک‌های هواپایه بالگردی با ماهیت Fire and Forget (بزن دررو) است که بر روی بالگردهای تهاجمی کبری، نصب و عملیاتی شده است.

این سامانه در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان در رزمایش اقتدار ۱۴۰۲، با شلیک و انهدام اهداف توسط موشک الماس و قائم، مرحله عملیاتی و تست میدانی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

سامانه واقع‌نمای عملیاتی رزمی هوانیروز

سامانه واقع‌نمای عملیاتی رزمی هوانیروز، به منظور آشنایی خلبانان با تهدیدات جنگ‌های نوین، آمادگی برای نبرد در تمام شرایط آب و هوایی و آگاهی از تمامی تجهیزات و ادوات جنگی دشمن که به وسیله هوش مصنوعی هدایت می‌شوند، ارائه شده است تا عدم آشنایی با صحنه رزم و فقدان تجربۀ خلبانان جدید هوانیروز را جبران کند.

به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و همچنین هزینه زیاد اجرای مانورهای بزرگ‌مقیاس، می‌توان با صرف هزینه‌های بسیار پایین، ضمن بهره‌گیری از این سامانه، خلبانان هوانیروز را مورد آموزش، تمرین و ارزیابی قرار داد. سامانه واقع‌نمای عملیاتی رزمی، درمرکز آموزش شهید منصور وطن‌پور هوانیروز اصفهان تولید شده است.

سامانه‌های خود حفاظتی بالگردی

بهره‌گیری و استفاده از سامانه‌های خودحفاظتی چف و فلر، سامانه DRFM، سامانه اخلال‌گر ارتباطی، سامانه هشداردهنده لیزری و سامانه اخلال‌گر ناوبری GNSS، بر روی وسیله‌های پرنده باعث افزایش توان رزم و بقای بیشتر بالگردها می‌شود. بنابراین در صورت بروز هرگونه تهدیدی علیه خلبانان هوانیروز، آن‌ها می‌توانند بدون هیچ‌گونه آسیبی، منطقه خطر را ترک کنند. از جمله برجستگی بارز این سامانه‌ها هشدار در برابر تهدیدات لیزری است، که خلبان را بلافاصله اطلاع داده تا از هرگونه اتفاقات احتمالی جلوگیری کند.

سامانه اخلال‌گر ناوبری GNSS با قابلیت ایجاد اخلال بر روی انواع گیرنده‌های ناوبری تجاری و نظامی همچون GPS، Galileo، GLONASS و BeiDou که قادر به فریب هر گیرنده‌ای در توان تشعشعی خود، به نقطه و یا مسیری که مختصات آن از پیش در حافظه سامانه ذخیره شده است.

موشک قدر ۲۹

سامانه موشکی قدر ۲۹ با برد ۱۵۰ کیلومتر، مجهز به چهار کیلوگرم سر جنگی است که در عملیات‌های انتحاری و شناسایی کاربرد دارد. این سامانه موشکی که حایز قابلیت نصب بر روی انواع بالگردهای ۲۰۶ است، کاملاً بومی است و توسط متخصصان توانمند صنعت داخلی کشور و جهاد خودکفایی هوانیروز طراحی و تولید شده است.

موشک کروز هواپایه بلندبُرد حیدر

این سامانه‌ی موشکی با قابلیت نصب بر روی اغلب بالگردها، مجهز به Seeker یا سر جست‌وجوگر حرارتی، با برد ۲۰۰ کیلومتر و دقت بالا در نقطه‌زنی اهداف ثابت و متحرک است.

سامانه موشک کروز حیدر با پیشرفت صددرصدی، بر روی بالگردهای سنگین و نیمه‌سنگین هوانیروز نصب و اجرایی شده و آخرین تست عملیاتی آن در آبان ماه سال ۱۴۰۲، در منطقه عمومی نصرآباد با موفقیت انجام شده است. این سامانه با قابلیت رهایش از بالگرد قادر است در تمامی مناطق صعب‌العبور کوهستانی، سواحل دریایی و مناطق رملی و بیابانی، در حداقل زمان و حداکثر غافل‌گیری، به دو روش انتحاری و بازیافتی، به تمامی اهداف زمینی و دریایی شلیک کند.

پهپاد شناسایی انتحاری سوئیچ بلید (Switch Blade)

این سامانه پهپادی با مداومتِ کاری ۴ ساعته، ساخت مرکز تولید، بهینه سازی و نوسازی شهید زرهرن است که تمامی مراحل آن به صورت کاملاً بومی در داخل کشور طراحی و تولید شده است. این پهپاد می‌تواند تا سقف سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت بر فراز دریا و سطح آب، به اجرای عملیات‌های مدنظر بپردازد. این پهپادها قادر هستند انواع اهداف ثابت و متحرک را منهدم کنند.

بُرد این پهپادها ۴ کیلومتر است و از لحظه پرتاب تا لحظه برخورد به اهداف، قابلیت کنترل و هدایت دارند و از سیستم هدایت GPS برخوردارند و علیه تجمعات، نفربرها، مواضع و اهداف ثابت و متحرک دشمن کاربرد عملیاتی دارد. همچنین این سامانه هوشمند، هدایت پذیر، نقطه‌زن و ضد جمینگ است. پهپاد پرسه‌زن سوئیچ بلید، توسط مرکز بهینه‌سازی شهید زرهرن نزاجا ساخته شده و تحویل یگان‌های عملیاتی این نیرو شده است.

پهپاد انهدامی انتحاری محرم

این سامانه پهپادی با سر جنگی به وزن ۲۵ کیلوگرم برای انهدام و تخریب اهداف و استحکامات دشمن کاربرد دارد. این سامانه پهپادی با مداومت پروازی ۹ ساعته، به صورت کاملاً بومی در داخل کشور، توسط مرکز تولید، بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرن طراحی و تولید شده است. این سامانه پهپادی در رزمایش‌های اخیر نیروی زمینی ارتش مورد ارزیابی و تست میدانی قرار گرفته است.

سامانه پهپادی بومی شاهین

سامانه پهپادی شاهین با قابلیت شناسایی و جست‌وجوی اهداف و انتقال تصاویر منطقه نبرد، به تمامی بالگردهای عملیاتی طراحی و ساخته شده است تا بتواند از طریق ارسال تصاویر و اطلاعات به هیات فرماندهی، هماهنگی تمام بالگردهای حاضر در منطقه برای عملیات را ارتقا بخشد.

این سامانه پهپادی مجهز به دوربین دید در طول شبانه‌روز است و قادر است تا ارتفاع ۱۵ هزارپایی صعود کرده و تا مدت زمان ۴ ساعت به تصویربرداری بپردازد.

سامانه‌ی پایدارشده‌ی هواپایه‌ی یوسف

طراحی و ساخت سامانه پایدارشده هواپایه یوسف جهت پایش، نشانه‌روی و ردیابی اهداف ثابت و متحرک از فاصله‌ی دور در شرایط آب و هوایی نامناسب در طول شبانه‌روز است. این سامانه از دو تکنولوژی لبه‌ی دانش شامل پایدارسازی بر پایه‌ی ژیروسکوپ‌های نوری و الگوریتم ردیابی بر پایه هوش مصنوعی بهره می‌برد.

پایداری در سکوی هواپایه یوسف به منظور ایجاد توانایی بالقوه در استفاده از دوربین‌های با قابلیت بزرگ‌نمایی بالا، از تکنولوژی کنترل Cascade PID یا جبران‌ساز چندگانه استفاده شده است. این سامانه را می‌توان به هر سلاحی که اتوماسیون شده، متصل و با آن همنواخت کرد. این سامانه دارای استاندارد نظامی جهت استفاده در انواع هواگردها است.

شبیه‌ساز واقعیت مجازی بالگرد ۲۰۶:

در این نمایشگاه انواع شبیه‌سازهای بالگردهای ۲۰۹، ۲۰۶، ۲۱۴، شینوک و ۲۰۵ به نمایش گذاشته شده است. تمامی این شبیه‌سازها کاملاً بومی و توسط صنعت دفاعی، شرکت‌های دانش‌بنیان و جهاد خودکفایی هوانیروز طراحی و تولید شده است.

این سامانه از نسل آخرین شبیه‌سازهایی است که با همکاری اساتید دانشگاه افسری امام‌علی (ع) و معاونت تحقیقات هوانیروز، برای نخستین بار در کشور تولید و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. این سامانه با بهره‌گیری از سامانه ۶ درجه آزادی استوارت بهینه‌شده، می‌تواند حس پرواز واقعی را به خلبانان القا کرده و در نتیجه اثربخشی بیشتری برای آموزش خلبانان دارد. به علت عدم نیاز به کابین در این سامانه، با یک فروند شبیه‌ساز واقعیت مجازی بالگرد ۲۰۶ می‌توان همه تایپ‌های پروازی را پوشش داد.

از ویژگی‌های این شبیه‌ساز می‌توان به اثربخشی بالای آموزشی، هزینه کم طراحی و ساخت، تعمیر و نگه‌داری آسان و کم‌هزینه و قابلیت جابجایی آسان اشاره کرد. سامانه مذکور بالغ بر ۵۰۰ ساعت تست پرواز میدانی توسط اساتید خلبانی هوانیروز را طی کرده است و با توجه به اعلام نیاز توسط هواپیمایی نیروی زمینی ارتش، در مرحله انبوه‌سازی قرار دارد. لازم به ذکر است شبیه‌سازهای هوانیروز، در پرورش و آموزش خلبانان جوان در سال‌های اخیر بسیار مؤثر و مفید بوده‌اند.