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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۶

با حضور قاریان ممتاز کشور؛

کرسی تلاوت ویژه بانوان در آستان عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می شود

کرسی تلاوت ویژه بانوان در آستان عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می شود

کرسی تلاوت ویژه بانوان از سوی آستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) سه شنبه هفدهم بهمن ماه از ساعت ۱۵ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی تلاوت ویژه بانوان از سوی آستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود.

این محفل، سه شنبه هفدهم بهمن ماه از ساعت ۱۵ با اجرای اسماعیل نژاد برپا می‌شود که طی آن سمیه حاجعلی و فهیمه ایزدی از قاریان ممتاز کشور به تلاوت قرآن خواهند پرداخت.

همچنین در این محفل انس با قرآن زینب بوژمهرانی حافظ قرآن به ارائه محفوظات خود خواهد پرداخت و گروه تواشیح صهبا نیز به اجرای همخوانی خواهند پرداخت.

علاوه بر تلاوت این دو قاری در این محفل که با اهدای جوایزی به حضار به قید قرعه همراه خواهد بود.

این کرسی تلاوت در ضلع جنوبی آستان حرم حضرت عبدالعظیم (ع)، تالار شیخ صدوق (ره) برگزار خواهد شد.

کرسی تلاوت ویژه بانوان در آستان عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می شود

کد مطلب 6012821

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