محرابیان: بلندترین سد جهان توسط ایرانی ها در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به دستاوردهای حوزه آب و برق پس از انقلاب گفت: کشور ما از کشوری ۱۰۰ درصد وابسته به کشوری خودکفا تبدیل شده و مجموعه خدمات نه تنها نیازهای داخل را مرتفع می‌کند بلکه بسیاری از کشورهای منطقه متکی به خدمات فنی و مهندسی ما شده اند.

وی ادامه داد: در حوزه مهندسی شرکت‌های داریم که خدمات قابل توجهی ارائه می‌دهد و بیش از ۵۰ کشور جهان خریدار این محصولات هستند.

محرابیان با اشاره به ساخت بلندترین سد جهان خاطر نشان کرد: بلندترین سد جهان با ارتفاع ۳۳۰ متر و نیروگاهی به ظرفیت ۳ هزار و ۶۰۰ مگاوات که بیش از ۱۴ میلیارد متر مکعب ظرفیت مخازن دارد که اجرای این سد توسط شرکت‌های ایرانی در حال اجرا است.

به گفته این مقام مسؤول متأسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم عقب ماندگی‌هایی داشتیم که منجر به ناترازی آب و برق شد.

وزیر نیرو خاطر نشان کرد: ما در این دولت دو اقدام هدف گذاری کردیم یکی برای رفع ناترازی موجود و دیگری تأمین نیاز و تقاضای جدید و باتوجه به رشد اقتصاد و مصرف ضرورت نیاز بود که به هر دو بپردازیم.

وی اضافه کرد: برنامه‌های در دستور کار ما دو ویژگی داشت یکی برنامه‌های سازه‌ای و عملیاتی بوده که زمانمندی داشت و ضرورت داشت که سریع‌تر آغاز شوند. دیگر اقدامات غیرسازه‌ای بوده که به مدیریت مصرف و بهینه سازی مربوط بوده است.

محرابیان از سرمایه گذاری ۱,۲۲۴ میلیارد تومان بالغ بر ۳۰ میلیارد یورو پروژه در حوزه برق و آب خبر داد و افزود: اکنون ۴۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده و ۸۲۴ هزار میلیارد تومان پروژه‌هایی است که تا پایان دولت به بهره برداری می‌رسد

وزیر نیرو گفت: ۸۲۴ هزار میلیارد تومان پروژه‌هایی است که باید تا پایان دولت به بهره‌برداری برسانیم که عمده اینها ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اینکه مجموع سرمایه‌گذاری در بخش برق ۷۵۷ همت بوده البته بدون در نظر گرفتن نیروگاه‌های تجدید پذیر نیست، خاطر نشان کرد: در بخش آب و فاضلاب ۱۰۵ هزار میلیارد تومان پروژه هدف‌گذاری شده و در بخش آب ۳۶۲ هزار میلیارد تومان پروژه هدف‌گذاری کردیم و مجموعاً ۱,۲۲۴ هزار میلیارد تومان بالغ بر ۳۰ میلیارد یورو پروژه هدف گذاری شد.

محرابیان اضافه کرد: این پروژه‌ها بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است، بخش تولید و افزایش ظرفیت برق سه عدد ۱۰ هزار مگاوات را وعده دادیم که اقداماتی در این باره انجام شد.

وزیر نیرو خاطر نشان کرد: طی ۲۰ روز اخیر بارش‌های خوبی داشتیم اما باید توجه داشته باشیم که در چهارمین سال خشک پیاپی به‌سر می‌بریم و حدود ۳۰ درصد نسبت به سال‌های نرمال عقب هستیم.

وی ادامه داد: تأثیرات خشکسالی را با اجرای پروژه‌های اضطراری به حداقل می‌رسانیم، با این حال ضرورت فرهنگ‌سازی مصرف و همکاری مردم در بخش مصرف آب خانگی و کشاورزی وجود دارد.

وی با اشاره به طرح‌های «آبرسانی و تصفیه‌خانه‌ها برای تأمین آب شرب و بهداشتی در بخش شهری» اشاره کرد و افزود: بر اساس هدف‌گذاری‌های صورت گرفته ۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال پروژه آبرسانی و تصفیه‎خانه آب شرب و بهداشتی پیش بینی شد. امروز عملکرد وزارت نیرو از این عدد فراتر رفته است به طوری‌که اکنون ۱۱۴۴ میلیون مترمکعب در سال در قالب پیشبرد ۵۶ طرح آبرسانی به بهره‌برداری رسیده است؛ به عبارت دیگر بیش از ۱۶۳ درصد عملکرد این بخش از برنامه تحقق یافته است و امیدواریم این عدد در پایان دولت سیزدهم از ۲ میلیارد مترمکعب در سال نیز فراتر رود.

وزیر نیرو همچنین به پیشبرد طرح‌های «سدسازی و سامانه‌های انتقال آب» اشاره و بیان کرد: بر این اساس برای ۳۰ سد با حجم مخزن ۵.۴ میلیارد مترمکعب برنامه‌ریزی شده بود و تا امروز ۲۱ سد با حجم مخزن ۳.۹ میلیارد مترمکعب در حال آبگیری و افتتاح است، به بیان دیگر بیش از ۷۰ درصد برنامه چهارساله تا امروز محقق شده است.

محرابیان افزود: در بخش توسعه «شبکه‌های آبیاری و زهکشی» در خصوص ۱۲۵ هزار هکتار برنامه‌ریزی صورت گرفت و عددی که تا امروز به طور کامل محقق شده ۱۸ هزار و ۴۰۰ هکتار است که نشان از پیشرفت ۲۱ درصدی این برنامه را دارد؛ در این بخش طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی را هدف‌گذاری کرده‌ایم و با تزریق اعتبار ویژه به این بخش، بی تردید ۱۲۵ هزار هکتار در پایان دولت سیزدهم محقق خواهد شد.

وی اظهار کرد: در موضوع «تصفیه‌خانه‌های فاضلاب» توسعه به میزان ۱۲۰۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز را هدف‌گذاری کردیم و تا امروز ۲۸ طرح و پروژه با ظرفیت ۶۴۷ هزار مترمکعب به مرحله افتتاح و بهره‌برداری رسیده است، یعنی ۶۱ درصد برنامه محقق شده است.

وزیر نیرو «تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها» را موضوع مهم دیگر برنامه وزارت نیرو عنوان کرد و افزود: ۲۰ هزار کیلومتر در این زمینه برنامه‌ریزی شده بود که بالغ بر ۱۹ هزار کیلومتر تعیین حد بستر و حریم با ۹۵ درصد تحقق برنامه، صورت گرفته است.

وی یادآور شد: در بخش «لایروبی رودخانه و آزادسازی تصرفات غیرقانونی» ۲۳۰۰ کیلومتر لایروبی و ۵۷۱۴ کیلومتر (۱۴۳ درصد) آزادسازی تصرفات غیرقانونی اقدام شده است.

محرابیان به پیشبرد طرح‌های «آبرسانی روستایی» اشاره کرد و افزود: در این باره ارتقای شاخص آبرسانی روستایی به ۹۰ درصد هدف گذاری شده بود و امروز شاخص برخورداری آبرسانی روستایی به ۸۶.۸۱ درصد رسیده است و بالغ بر ۶۰ درصد این برنامه محقق شده است.

به گفته وزیر نیرو؛ به دلیل وسعت طرح آبرسانی روستایی و تعدد و میزان پراکندگی روستاها، پیش‌بینی برنامه‌ریزی ویژه ضرورت داشت. بر این اساس از ظرفیت‌های مختلف کشور اعم از پیمانکاران بخش خصوصی، خیرین آبرسانی (که برای اولین بار مجمع خیرین آب‌رسان در کشور به ثبت رسید و هم‌اکنون این مجمع در بیش از ۱۸ استان ثبت شده است) و نیز نهادها به ویژه ظرفیت سپاه پاسداران طی قرارداد با قرارگاه امام حسین مجتبی (ع) عملیات اجرایی آبرسانی به بیش از ۷۲۰۰ روستای کشور آغاز و بیش از ۴۵ درصد پیشرفت حاصل شده است بهره‌مند شدیم.

وی ادامه داد: امروز بیش از ۸۰۰۰ مگاوات محقق و با شبکه سنکرون شده است. البته با توجه به ناترازی‌هایی که با آن روبرو بودیم، هدف‌گذاری‌ها در این زمینه از ۱۰ هزار مگاوات عبور کرده است و امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم با عدد قابل توجهی در این زمینه به هدف گذاری برسیم.

محرابیان اضافه کرد:: در توسعه «نیروگاه‌های صنایع» و «نیروگاه‌های تجدید پذیر» هر یک به میزان ۱۰ هزار مگاوات ضرورت داشت تا اقدامات زیربنایی و قانونی را فراهم کنیم و در کنار ایجاد مشارکت همه صنایع، حمایت دولت و مجلس را نیز شاهد باشیم. این ضرورت ایجاب کرد طی همکاری دولت و مجلس قوانینی مصوب شود که خوشبختانه این مهم صورت گرفت و امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی احداث ۶۴۰۰ مگاوات نیروگاه توسط صنایع کشور هستیم.

وی یادآور شد: تا امروز ۴ واحد نیروگاهی صنایع شامل ۲ واحد نیروگاه در سمنان، یک واحد نیروگاه کلاس F فولاد مبارکه و یک واحد نیروگاه آلومینیوم المهدی به بهره‌برداری رسیده و حدود ۹۰۰ مگاوات با شبکه سنکرون شده است. برنامه‌ریزی شده طی ایام پیش رو تا پیش از تابستان ۱۴۰۳ عدد قابل توجهی از نیروگاه‌های صنایع وارد مدار تولید شوند.

وی بیان کرد: در ابتدا، ساخت نیروگاه توسط صنایع یک امر شبهه‌داری معرفی می‌شد و این گمانه‌زنی وجود داشت که ممکن است ساخت نیروگاه توسط صنایع اقتصادی نباشد اما در یک مدل قانونی و کاملاً اقتصادی و توجیه فنی و مالی توسط صنایع، مشاهده شد که شروع و ساخت این نیروگاه‌ها امری کاملاً اقتصادی است. امروزه اطمینان داریم در صنایعی که اقدام به ساخت نیروگاه و بهره‌برداری می‌کنند، سود تولید برق چه بسا از سود تولید دیگر محصولات آنان بیشتر باشد و این رویکرد با تولید هزاران مگاوات نیروگاه توسط صنایع کشور همراه می‌شود.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در بخش رفع ناترازی برق، برنامه ما همان برنامه‌ای است که ارائه کرده بودیم و با اقداماتی که انجام شده و انجام می‌شود، ناترازی برق کم اثر شده و رفع می‌شود.

وی ادامه داد: در دولت‌های هفتم و هشتم ۶۰ درصد به ظرفیت تولید برق کشور، در دولت‌های نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۲۳ درصد افزوده شده که در خصوص کاهش محسوس این رقم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، یک طرح تحقیق و تفحص فنی، توسط مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.

وزیر نیرو در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با چگونگی وضعیت آب‌های ژرف، گفت: آب ژرف را منبعی ارزشمند برای تأمین آب است مطالعات خوبی در این زمینه صورت گرفته و مطالعات در این زمینه به ویژه در سیستان و بلوچستان ادامه دارد بخشی اجرا شده و بخشی در حال تحقیق است زیرا زمانی که آب ژرف را برداشت می‌کنیم با چند عامل روبرو هستیم از جمله گرما، فشارآب و در نهایت میزان شوری آب لازم است با توجه به ناشناخته بودن در زمان بهره برداری این سه پارامتر برسی شود و چاه‌هایی که تا کنون حفاری شده است این سه پارامتر دائماً در حال اندازه گیری است و بعضاً تغییرات معناداری اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: این سه پارامتر از این جهت حائز اهمیت است که برای استفاده ان برای شرب و بهداشتی ناگزیر به شیرین سازی آن هستیم و برای شیرین سازی به تاسیساتی نیاز داریم که تجهیزات و قطعات آن تابعی از شرایط ویژه ای است و حتی شوری آب باید در محدوده تنظیم و قابل شیرین سازی باشد اگر این پارامتر تغییرات قابل توجهی داشته باشند در مسیر شیرین سازی باید تمهیدات خاصی را در نظر گرفت و به تحقیقات و پژوهش‌ها ادامه داد.

وی افزود: مقرر شده ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال برای تأمین آب صنایع اصفهان از دریا تأمین شود که فاز اول آب برای تأمین ۷۰ میلیون مترمکعب به زودی به بهره برداری می‌رسد.

محرابیان در خصوص حق آبه ایران از هیرمند گفت: معاهده ۱۳۵۱ یک معاهده بین‌المللی است و اجرای آن اختیاری نیست، ما به صورت مستمر اجرای آن را پیگیری می‌کنیم و اخیراً هم در سفر مسئولان طالبان به ایران، قول داده اند که به این معاهده پایبند باشند اما بهانه‌تراشی‌هایی می‌کنند که خشکسالی وجود دارد که امیدواریم با ادامه بارش‌ها، نسبت به تخصیص حق‌آبه ایران اقدام کنند؛ در غیراین صورت از ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده خواهیم کرد.