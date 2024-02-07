پرواز شهدا در آسمان خانه جشنواره/ شاهد یک عاشقانه زنانه باشید

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه همزمان با هفتمین روز از برگزاری چهل و دومین دوره جشنواره فیلم فجر، سه فیلم سینمایی «آسمان غرب» به کارگردانی محمد عسگری، «ملکه آلیشون» به کارگردانی ابراهیم نورآور محمد و «نبودنت» به کارگردانی کاوه سجادی حسینی به نمایش گذاشته میشود.
روایتی از مردان آسمان ایران
اولین فیلمی که امروز به نمایش گذاشته میشود فیلم سینمایی «آسمان غرب» به کارگردانی محمد عسگری است که میتوان این فیلم را یک اثر از سینمای دفاع مقدس و با موضوع نمایش رشادتهای خلبانان کشورمان در طول جنگ تحمیلی دانست. کارگردان در این فیلم زندگی شهید شیرودی را به تصویر کشیده است. لازم به ذکر است حبیب والی نژاد تهیه کنندگی «آسمان غرب» را برعهده دارد.
فیلم «آسمان غرب» با نگاهی متفاوت، رشادت، غیرت و میهندوستی خلبان شهید علیاکبر شیرودی و دیگر همرزمانش را در روزهای آغازین جنگ به تصویر میکشد.
در این فیلم سینمایی میلاد کی مرام نقش شهید شیرودی و امیرحسین آرمان نقش شهید ادیبان را بازی کرده اند. از دیگر بازیگران این اثر سینمایی میتوان به نادر فلاح، آرمین رحیمیان، کریم امینی، روح الله زمانی، محمدرضا صولتی، پیام اینالوئی، احسان عباسی، صفر محمدی، احسان صاحب الزمانی، یوسف فروتن، راهله لطفی، پرهام غلاملو، سمیه مهری، نیوشا علیپور، افتخاری تورج الوند و نسیم ادبی اشاره کرد.
ملاقات آدور با یک پری
اهالی رسانه قرار است، بعد از تماشای یک فیلم از سینمای دفاع مقدس، در سانس بعدی کاخ جشنواره یک فیلم از سینمای کودک را تماشا کنند. «ملکه آلیشون» به کارگردانی ابراهیم نورآورمحمد که تهیه کنندگی و نویسندگی آن را نیز خود کارگردان برعهده داشته است، دومین فیلمی است که امروز روی پرده میرود.
در خلاصه داستان رسمی فیلم «ملکه آلیشون» آمده است: آدور در کودکی زندگی فقیرانهای را با پدربزرگش سپری کرده است. پدر و مادر او به دست موجودی شیطانی به نام کایوت از بین رفتهاند، اما به او گفتهاند تب جنگل باعث مرگ آنها شده است. آدور از جنگل به شدت متنفر است. روزی آدور با پدربزرگش بحث میکند و از خانه فراری میشود و به جنگلی مخوف میرسد. تونل زمان او را به داخل خود میکشد و بعد به جنگل سوختهای که حاکمش یک پری به اسم ملکه آلیشون است، فرستاده میشود.
در این فیلم بازیگرانی چون نسترن سیفی، نسیم عبدی، امیررضا اسماعیلی، سعید فاضل ساعتچی، صبا منصوری، فاطمه زحمتکش، عارف امرج شکری، آرزو مهتری، شانلی محمدی، میترا شجاعی حضور دارند.
یک روایت عاشقانه در روز هفتم
اما آخرین فیلمی که امروز روی پرده سینما میرود؛ «نبودنت» ساخته کاوه سجادی حسینی است. این فیلم یک اثر درام عاشقانه است که همانند کارهای قبلی کاوه سجادی حسینی راوی اصلی آن یک زن است.
در خلاصه داستان این اثر سینمایی آمده است: «مرضیه چند سال به انتظار همسر خود است ولی همسرش توان بازگشت به خانه را ندارد.»
در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون سحر دولتشاهی، امیر آقایی، آزاده صمدی، فرید سجادی حسینی، رضا بهبودی، علیرضا ثانی فر، شیوا سرمست حضور دارند.
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