به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم «بهشت تبهکاران» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی امشب دوشنبه ۱۶ بهمن بعد از نمایش فیلم در خانه جشنواره برگزار شد.

مسعود جعفری جوزانی کارگردان فیلم ابتدا درباره دغدغه خود از ساخت «بهشت تبهکاران» توضیح داد: مساله قضاوت و حکم دادن مساله ابتدایی ما بود. فکر کردیم چگونه می شود فیلمی درباره این نکته ساخت که افرادی که دفاع می کنند اگر دفاع درستی دارند پس چرا اعدام می شوند؟

وی اضافه کرد: ما خواستیم درباره حکم کردن به اعدام کسی فیلم بسازیم و با افراد و انجمن هایی از جمله انجمن حقوق شناسان صحبت های مختلفی داشتیم. هدفمان این بود فیلمی بسازیم که پایان آن با این جمله باشد که کشورهایی که دادگستری مستقل نداشته باشد و از طرف امنیتی ها به آن‌ها دستور بدهند بهشت تبهکاران و جهنم انسان است.

جوزانی تصریح کرد: کتابی هم درباره این فرد که سوژه فیلم است نوشته شده بود. ابوالفضل تفضلی جوان ترین وکیل حسن جعفری بود که توانسته بود همه پرونده ها را جمع کند و کتابی نوشت به نام «بی گناهی که بر دار شد» و ما از این پژوهش ها هم استفاده کردیم، برای من خیلی مهم بود که فیلمی درباره استقلال قوه قضاییه ساخته شود.

وی درباره اقتباسی بودن فیلمش گفت: این اثر اقتباس نیست بلکه از پژوهش های مختلفی کمک گرفته است. من همه پرونده ها درباره این ماجرا را خوانده ام و تقریباً ۹۰ درصد آدم های فیلم آدم های واقعی هستند. ما درباره تفضلی که یکی از وکلای جوان او بود فکر کردیم شاید تعصبی در پژوهش هایش داشته باشد و به همین دلیل سراغ تحقیقات دیگر هم رفتیم.

این کارگردان درباره دلیل تولید سینمایی سوژه نسبت به سریال اظهار کرد: سریالش هم ساخته شده است اما خود داستان به صورت یک فیلم سینمایی هم می توانست ساخته شود و من از ابتدا فکر می کردم در ژانرهای مختلف فیلم هایی داشته باشم که علایق من را و جای پایم را در تجربه هایی که داشته ام نشان دهد.

در ادامه سحر جعفری‌جوزانی بازیگر فیلم عنوان کرد: باعث افتخارم است که در فیلم‌های پدرم بازی کنم.

سپس امیرحسین آرمان نیز درباره نقش خود تصریح کرد: باعث خوش شانسی بود که بازی در این نقش به من رسید. سعی کردم چیزی را از این شخصیت بسازم که بیشترین شباهت را به این کاراکتر داشته باشد. هم کتابی که آقای جوزانی گفت هم دست‌نوشته ها و هم صحبت هایی که با خانواده این نقش که در قید حیات هستند داشتیم و همه را در درام آوردیم.

وی در ادامه گفت: آقای جوزانی به صحنه اشراف کامل دارد و هیچ جزییات اضافه‌ای نمی بینید. در این فیلم به همه چیز فکر شده است.

رضا یزدانی بازیگر دیگر فیلم نیز گفت: من خواننده ای هستم که چند سالی است بازیگری را هم تجربه می کنم و یاد می گیرم. به واسطه فیزیک و صورتی هم که دارم بیشتر نقش های منفی به من پیشنهاد می شود. نمی دانم چقدر توانستم از پس نقش خود بر بیایم ولی آقای جوزانی خیلی کمک کرد. او جزو کارگردانانی است که خوب بلد است بازیگرش را هدایت کند.

بهنام تشکر که نقش قاضی دادگاه را بازی می‌کند نیز بیان کرد: خیلی خوشحالم و باعث افتخارم است که در این پروژه بودم. این دادگاه که در واقعیت سال ۱۳۲۹ شکل گرفت مکانش همان لوکیشنی بوده است که در فیلم دیدید با همان صندلی ها و فضایی که دیده شده است.

جوزانی درباره شباهت چهره بازیگران به شخصیت های واقعی عنوان کرد: من اینکه چهره ای شبیه صد در صد کسی در واقعیت باشد، نمی پسندم بلکه حس، نگاه و دیگر موارد به نظرم اهمیت دارد.

حسام منظور دیگر بازیگر فیلم در سخنانی یادآور شد: برای ما بازیگران بودن در این فیلم ها از این حیث جذاب است که دیگر چنین کارهایی به دلیل شاید پرهزینه بودن ساخته نمی‌شوند از این رو چنین فیلم هایی غنیمت است. هرچند مردم این کارهای ملی را دوست دارند. کاری که در واقعیت رخ داده و عقبه تاریخی دارد یک اثر پژوهشی است.

علی قایم مقامی درباره نمایش نسخه ناقص در اکران مردمی توضیح داد: «بهشت تبهکاران» از لحاظ پروداکشن سنگین بود. چند روز قبل از جشنواره با مدیران صحبت کردم تا نسخه نهایی را آماده کنیم و فیلم کامل دیده شود اما قبول نکردند و گفتند قانون است و چون بلیت فروشی شده است، نمی توان کار دیگری انجام داد. ای کاش این کار صورت نمی گرفت تا مردم هم نسخه کامل را می دیدند.

جوزانی نیز گفت: بسیار غیرحرفه‌ای بود که چنین نسخه ای نمایش داده شد و خیانت در امانت بود. روی فیلمی هم که نمایش داده شد نوشته شده بود نسخه بازبینی.

وی اضافه کرد: این چیزی نیست که توجیه کنیم، این توهین به مردم است. حتی اگر من اشتباه کرده ام نباید یک فیلم خام را نمایش می دادند. برای تخریب من هم اگر بود که من عمرم را کرده ام و کارم را در این سال ها نشان داده ام.

در ادامه نشست آرش برومند صدابردار فیلم عنوان کرد: به شدت کار کردن با آقای جوزانی سخت است ولی باز هم دوست دارم ادامه دهم.

جوزانی درباره پرش در فیلم تصریح کرد: تدوین درست است و نیازی به اصلاح ندارد. فیلم خوب احتمالاً کم دیده اید بروید فیلم ببینید!

وی درباره ایرادهای فنی فیلم عنوان کرد: فیلم ایراد فنی نداشته با ایراد فنی نمایش داده شده است. اما مشکلاتی داشت از جمله اینکه مدتی پروانه ساخت ندادند، گروه بعدی آمد، بعد پروانه را تمدید نکردند و به کرونا خوردیم و پروسه طولانی شد.