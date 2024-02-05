به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانهای فیلم سینمایی «مجنون» به کردانی مهدی شامحمدی در پنجمین روز چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر برگزار شد.
عباس نادران تهیهکننده «مجنون» در ابتدای این نشست گفت: در شبی که شب شهادت شهید همت را فیلمبرداری میکردیم متوجه شدیم شب شهادت شهید همت است و امروز هم به لحاظ تاریخی مصادف با فتح خیبر توسط حضرت علی (ع) است.
وی با اشاره به حضور خانواده شهید زینالدین از حاضران در مراسم خواست تا ایستاده به شهدای عملیات خیبر ادای احترام کنند.
سپس شامحمدی کارگردان فیلم نیز یادآور شد: اولین نمایش مردمی در میدان هروی بود و برای رسیدن به آنجا از مسیریاب استفاده میکردم که نام شهید زینالدین را اعلام کرد. آن لحظه دلم لرزید که میشود با اکران این فیلم دهه هفتاد و هشتادی با شهید زینالدین را بشناسند.
وی درباره زنده نگهداشتن قهرمان «مجنون» در پایان فیلم، ادامه داد: سکانس شهادت ایشان وجود داشت ولی تصمیم گرفتیم قهرمان را زنده نگه داریم.
سپس سجاد بابایی درباره رسیدن به نقش شهید زینالدین، اظهار کرد: در حضور دختر و خواهر شهید زینالدین حرف زدن در این باره سخت است. ما از ابتدا به دنبال تصویر نزدیک به واقعیت و کامل بودیم. سعی کردم به لحاظ فیزیکی به آقا مهدی نزدیک شوم. من نگاهی را از آقا مهدی به ارث بردم که خیلی عجیب است؛ اینکه شما از کسی که به او مدیونی نگاهی را به ارث ببری که باعث رشد شود.
نادران هم در این باره توضیح داد: ما برای انتخاب نقش شهید زینالدین چالش داشتیم. من سجاد را خیلی اذیت کردم و چندین بار به او گفتم که او را نمیخواهم. او قلبا این نقش را دوست داشت و تمام مدتی که ما به او گفته بودیم به دنبال بازیگران دیگری هستیم، او همچنان خود را به نقش نزدیک کرده بود. اگر سجاد بابایی نبود این فیلم ساخته نمیشد.
بابایی در ادامه این نشست گفت: پیش از فیلمبرداری فرصتی یک ماهه داشتم تا ۱۰ کیلو وزن کم کنم اما وقتی جلوی آینه رفتم احساس کردم باز هم باید وزن کنم که حدود ۱۴ کیلو وزن کم کردم.
وی یادآور شد: سال گذشته توفیق این را داشتم که جایزه بگیرم. فیلم «مجنون» برای من نقطه شروعی بود واز آقا مهدی خواستم که من تلاشم را میکنم و تو من را به مقصد برسان.
شامحمدی در بخش دیگری از نشست گفت: دهه ۸۰ را کاملاً فیلم مستند ساختم و خودم را به نوعی متخصص سینمای مستند ۸ سال دفاع مقدس میدانم. تلاش کردم که فیلم داستانی قالب مستند داشته باشند. من خود را متعصب نسبت به حقیقت میدانم، شاید برخی وقایع را جابهجا کرده باشم ولی حقیقت را تغییر ندادم.
در ادامه حسام منظور دیگر بازیگر این فیلم نیز، گفت: اگر سهمی در این پروژه نداشتم در آینده افسوس میخوردم.
شبنم قربانی نیز در ادامه نشست «مجنون» درباره ایفای نقش در این فیلم بیان کرد: پرداختن به این وجه از زندگی شهدا و همسرانشان واجب است زیرا این آدمها از خیلی آرمانهای خود گذشتهاند تا شوهرانشان را حمایت کنند. من برای شهدا و خانوادههایشان خیلی احترام قایل هستم.
سپس بهزاد جعفریطادی طراح صحنه فیلم نیز گفت: برای تهیه و تولید فیلمهای جنگی با وجود اینکه شهرک سینمایی دفاع مقدس وجود دارد نه تنها چیزی به آن اضافه نشده که امکانات آن کمتر هم شده است. این یک هشدار است که شاید چند سال آینده دیگر نتوانیم فیلم جنگی بسازیم.
بهزاد آقابیگی طراح لباس «مجنون» نیز گفت: فصل فیلمبرداری ما زمستان بود و این چالشهای متعددی برای ما فراهم کرد.
حمید نجفی راد تدوینگر فیلم نیز گفت: این فیلم حاصل رفاقت چندین ساله من و مهدی است و حاصل سالها تجربه سینمای مستند و معجزه فیلم مستند است.
محمد رشنو ایفاگر نقش «مجید زینالدین» و افشین حسنلو و بهزاد خلج دیگر بازیگران «مجنون» نیز درباره حضور خود در این فیلم گفتند.
خلج تاکید کرد: «مجنون» کار سختی بود و شاید دیگر فیلم جنگی بازی نکنم چون کار خیلی سخت است.
علیرضا محصولی نویسنده «مجنون» نیز گفت: به لحاظ تعدد کاراکتر و همچنین مابهازای واقی داشتن کاراکترها، کار ما سخت بود. ضمن اینکه سیر اتفاقات مستند باید حفظ میشد و این باز هم کار ما را سختتر میکرد.
نادران در بخش پایانی نشست متذکر شد: از هوانیروز ارتش تشکر میکنم که هر کاری کرد تا این فیلم ساخته نشود. در عملیات خیبر که از جمله مهمترین عملیاتها بود هوانیروز نقش مهمی داشت. ما ۴ ماه را برای داشتن ۲ هلیکوپتر دویدیم ولی مجبور شدیم نقش ارتش را در این عملیات حذف کنیم. ما آمدیم تا نقش ارتش را نشان دهیم ولی کسی از ما حمایت نکرد.
وی تصریح کرد: باعث و بانی اصلی ساختهشدن «مجنون» حاج قاسم سلیمانی است. مادر شهید زینالدین به حاجقاسم گله کرده بودند که چرا فیلمی درباره شهید زینالدین ساخته نمیشود و حاج قاسم تمام بچهها را به خط کرد تا این فیلم ساخته شود. حیف که امروز نیستید تا ماحصل زحمات خود را ببینید.
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