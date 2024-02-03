به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی، با اعلام اینکه در هفته گذشته (۶ الی ۱۳ بهمن ۱۴۰۲)، در مجموع ۲۴۳۴۴ مأموریت انجام شده است، گفت: این میزان مأموریت نسبت به هفته قبل از آن، ۶ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در این مأموریت‌ها ۵۸۷۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند که ۴ درصد کاهش نسبت به هفته قبل از آن نشان می‌دهد و ۱۸۴۶۹ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

توکلی ادامه داد: در این مدت ۷۲۱۴۹ تماس با مرکز اورژانس استان تهران برقرار شد که یک درصد افزایش نسبت به هفته قبل از آن داشته و از این تعداد، ۳۹۸۶ تماس مزاحم بوده که ۷ درصد کاهش نسبت به هفته قبل از آن نشان می‌دهد.

رئیس مرکز اورژانس استان تهران گفت: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۳۰۷۵ مورد حوادث ترافیکی (۱۳ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته) و ۲۱۲۶۹ مورد حوادث غیر ترافیکی (۶ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته) بوده است.

وی افزود: اورژانس هوایی ۳ سورتی پرواز داشته که در پی آن ۳ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

توکلی گفت: ۸۱ نفر نیز در هفته‌ای که گذشت با گاز CO مسموم شدند که ۷ درصد کاهش نسبت به هفته قبل از آن نشان می‌دهد.