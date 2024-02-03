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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۲

توکلی اعلام کرد؛

وضعیت مأموریت‌های اورژانس تهران/ کاهش تماس‌ های مزاحم با ۱۱۵

وضعیت مأموریت‌های اورژانس تهران/ کاهش تماس‌ های مزاحم با ۱۱۵

رییس مرکز اورژانس استان تهران، به تشریح مأموریت های اورژانس در هفته گذشته پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی، با اعلام اینکه در هفته گذشته (۶ الی ۱۳ بهمن ۱۴۰۲)، در مجموع ۲۴۳۴۴ مأموریت انجام شده است، گفت: این میزان مأموریت نسبت به هفته قبل از آن، ۶ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در این مأموریت‌ها ۵۸۷۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند که ۴ درصد کاهش نسبت به هفته قبل از آن نشان می‌دهد و ۱۸۴۶۹ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

توکلی ادامه داد: در این مدت ۷۲۱۴۹ تماس با مرکز اورژانس استان تهران برقرار شد که یک درصد افزایش نسبت به هفته قبل از آن داشته و از این تعداد، ۳۹۸۶ تماس مزاحم بوده که ۷ درصد کاهش نسبت به هفته قبل از آن نشان می‌دهد.

رئیس مرکز اورژانس استان تهران گفت: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۳۰۷۵ مورد حوادث ترافیکی (۱۳ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته) و ۲۱۲۶۹ مورد حوادث غیر ترافیکی (۶ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته) بوده است.

وی افزود: اورژانس هوایی ۳ سورتی پرواز داشته که در پی آن ۳ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

توکلی گفت: ۸۱ نفر نیز در هفته‌ای که گذشت با گاز CO مسموم شدند که ۷ درصد کاهش نسبت به هفته قبل از آن نشان می‌دهد.

کد مطلب 6012880
حبیب احسنی پور

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