آلزایمر غیر قابل درمان است/ رایج ترین نوع زوال عقل

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین آقامیری، با اشاره به اینکه یکی از بارزترین نشانههای زوال عقل کاهش توانایی در انجام و تکمیل وظایف روزمره است، اظهار کرد: زوال عقل موضوعی نگران کننده و غیر قابل درمان است.
وی افزود: بیماری آلزایمر یا فراموشی نوعی زوال عقل محسوب شده و به شدت عملکرد شناختی را تحت تأثیر قرار میدهد.
این متخصص مغز و اعصاب، با بیان اینکه زوال عقل یک اصطلاح کلی برای افت توانایی ذهنی است، خاطرنشان کرد: از دست دادن حافظه و بیماری آلزایمر رایجترین نوع زوال عقل به شمار میآید.
به گفته این فوق تخصص آنژیوپلاستی و سکتههای مغزی، معمولاً آلزایمر و یا انواع مختلف زوال عقل در سنین بالا و به صورت تدریجی شروع میشود.
آقامیری با اشاره به اینکه معمولاً آلزایمر در افراد بالای ۶۰ رخ میدهد توضیح داد: زوال عقل بیماری است که به صورت تدریجی ایجاد شده و هرگز ناگهانی رخ نمیدهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: بیماری آلزایمر قابلیت شناختی را خنثی میسازد و فرد مبتلا به تدریج تغییرات و توانایی خود برای توسعه و دنبال کردن یک برنامه تجربه میکنند، به عنوان مثال، انجام برخی وظایف ساده مانند پیگیری وضعیت حساب بانکی یا پیروی از یک دستورالعمل برای آنها به فعالیتی بسیار پیچیده تبدیل میشود.
وی، کناره گیری از فعالیتهای اجتماعی یا کاری را یکی از نشانههای ابتلاء به آلزایمر ذکر کرد و اظهار کرد: هنگامی که فردی چالشهای شناختی که به واسطه زوال عقل شکل میگیرند را تجربه میکند، ممکن است به تدریج خود را از فعالیتهای کاری یا اجتماعی کنار بکشد و بخشی از این کنارهگیری و انزوا ممکن است با تغییرات شخصیتی، ترس، یا عدم پذیرش مرتبط باشد.
این متخصص مغز و اعصاب، یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از ابتلاء به زوال عقل و یا آلزایمر را رعایت اصول سبک صحیح زندگی دانست و افزود: متأسفانه درمان مشخصی برای بیماری آلزایمر یا هر گونه زوال عقل پیشرونده وجود ندارد، بنابراین دارو درمانی گزینهای در دسترس است که امکان تسکین برخی نشانهها را فراهم میکند.
وی، پرهیز از مصرف سیگار و دخانیات، کنترل فشار خون، کلسترول، و قندخون در سطوح مناسب، دنبال کردن یک رژیم غذایی سالم و متعادل، ورزش کردن، حفظ وزن مناسب و عدم مصرف نوشیدنیهای الکلی را از جمله راهکارهای پیشگیری از آلزایمر دانست.
آقامیری با بیان اینکه خبر تأسف برانگیز، غیر قابل درمان بودن آلزایمر است، گفت: اگر شخصی مبتلا به بیماری آلزایمر شود، صرفاً میتوان سیر بیماری را با تجویز دارو کندتر کرد و متأسفانه در اکثر موارد درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توصیه کرد: رعایت و پیروی از سبک درست زندگی میتواند یکی از مؤثرترین روشها برای پیشگیری از آلزایمر باشد.
این فوق تخصص آنژیوپلاستی و سکتههای مغزی با اشاره به اینکه بیماران مبتلا به آلزایمر و یا زوال عقل بسیار نسبت به بیماریهای عفونی حساس و آسیب پذیرند، خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر یک شخص سالم با یک عفونت ساده ادراری فقط دچار تب شود، بیمار مبتلا به آلزایمر ممکن است با همان عفونت ادراری دچار کاهش سطح هوشیاری شده و یا به کما برود.
آقامیری گفت: معمولاً حافظه طولانی افرادی که دچار اختلال حافظه هستند تا مراحل انتهایی بیماری دست نخورده باقی میماند برای مثال این بیماران بیشتر از گذشتهها صحبت میکنند چون حافظه اخیر این بیماران پاک شده و هیچ حافظه و دیدگاهی نسبت به اتفاقاتی که در ساعات و روزهای اخیر افتاده ندارند.
وی ادامه داد: با پیشرفت بیماری، حافظه طولانی مدت بیماران مبتلا به آلزایمر هم از دست خواهد رفت.
آقامیری با بیان اینکه نباید اختلال در تمرکز با آلزایمر را اشتباه گرفت افزود: غالباً علل اختلال حافظه دلایل کم اهمیت و درمانپذیر هستند و عواملی همانند اختلالات متابولیک، کم کاری تیروئید و یا اختلالات ناشی از استرس و اضطراب میتواند از جمله این دلایل باشد.
وی در پایان افزود: برای مثال شخصی که به دنبال اضطراب، استرس گاهاً دچار فراموشیهای گذرا میشود این مورد آلزایمر محسوب نمیشود، در حالی که فرد مبتلا به آلزایمر تقریباً نمیتواند مطلب یا حتی شماره تلفنی را حفظ کند و یا آدرسهای جدید را به یاد بیاورد.
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