به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه قم، هیاتی متشکل از مسؤولان دانشگاه تکریت عراق با حضور در دانشگاه قم با معاونین و مسؤولان دانشگاه قم دیدار و گفتوگو کردند و در پایان تفاهمنامه همکاری به امضای طرفین رسید.
این تفاهمنامه به منظور ایجاد روابط علمی و دانشگاهی میان دو کشور و ارتقای سطح همکاریهای فی مابین در زمینههای علمی و فرهنگی به امضا رسید.
از مفاد این تفاهمنامه میتوان به توسعه همکاریهای علمی و دانشگاهی و افزایش درک متقابل میان طرفین، تبادل تخصصهای فنی و دانش علمی برای اعضای هیات علمی به دلیل اهمیت فراوان در پیشرفت و خدمت به جامعه، تحکیم پیوندهای علمی دانشگاهی و فرهنگی بین دو طرف، برگزاری برنامههای تبادل برنامههای آموزشی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان به منظور غنیسازی پایگاه علمی و دانشگاهی و فرهنگی طرفین و افزایش همکاری اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از جمله برنامههای آموزش نظارت و توسعه اشاره کرد.
همچنین طرفین توافق کردند در زمینههای شناسایی و انجام فعالیتهای پژوهشی مشترک، برگزاری کنفرانسها، همایشها و کارگاههای مشترک بینالمللی، برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت و دورههای مجازی در زمینههای مشترک، انجام فعالیتهای علمی و تشویق طرحهای آموزشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تبادل اعضای هیات علمی برای گذراندن مرخصی پژوهشی در مؤسسات مربوطه و.... همکاری داشته باشند.
دانشگاه تکریت در استان صلاح الدین عراق دانشگاهی دولتی است که در سال ۱۹۷۸ تأسیس شده و با ۳۲ دانشکده بیش از ۴۲هزار دانشجو دارد.
نظر شما